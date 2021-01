El multimillonario ruso Rotenberg declara que es el propietario del 'palacio', atribuido a Putin en una investigación del opositor Navalny

El multimillonario ruso Arkadi Rotenberg afirmó que es el propietario de una residencia lujosa en el cabo de Idokopás, en la costa del mar Negro, que el opositor Alexéi Navalny atribuyó al presidente Vladímir Putin en una reciente investigación.

"Ahora no será un secreto. Soy el beneficiario [de la mansión]. Fue un objeto bastante difícil, hubo muchos acreedores. Pude convertirme en el beneficiario. Es un hallazgo. El lugar es fabuloso", declaró el empresario durante una corta entrevista con el popular canal de Telegram Mash, que tiene casi un millón de suscriptores, publicada este sábado.

Dijo que lo que se construye en el cabo de Idokopás es un "apartotel" y por eso tiene muchas habitaciones.

Al ser preguntado por qué no había revelado que el objeto cerca de la ciudad de Gelendzhik le pertenece, afirmó que fue "un factor humano". "El escándalo en torno a esto, las insinuaciones de todo tipo […], he sido sancionado, etc.", indicó.

Rotenberg destacó que la mansión "no es ilegal", señalado que la visitó este año.

La investigación de Navalny

La investigación sobre la lujosa mansión fue publicada en el canal de YouTube Navalny el pasado martes. El video incluye grabaciones del exterior del palacio, ubicado cerca de la ciudad de Gelendzhik, a orillas del mar Negro, y una recreación de su interior realizada a partir de supuestos planos de construcción. Esta recreación muestra, entre otras cosas, una sala para fumar pipas de agua, un teatro y una cancha de hockey sobre hielo subterránea. Según las estimaciones del opositor, el edificio, de cerca de 17.700 metros cuadrados, costó alrededor de 100.000 millones de dólares.

Este lunes, Putin comentó la investigación y dijo que no la vio, pero miró "las selecciones de videos que trajeron los asistentes". "Nada de lo indicado como mi propiedad me pertenece y nunca me ha pertenecido ni a mí ni a mis familiares. ¡Nunca!", destacó.

No es la primera vez que esta propiedad es vinculada con Putin. Ya en 2012, la BBC planteó que se trataba de una residencia secreta del presidente ruso. No obstante, el Kremlin ha negado en repetidas ocasiones esta afirmación.