"Abusó de mí de forma horrorosa": Evan Rachel Wood y otras 4 mujeres acusan a Marilyn Manson de violación y agresión sexual

La actriz estadounidense Evan Rachel Wood acusó este lunes al cantante Marilyn Manson de abuso sexual, a través de una publicación en Instagram. A la denuncia se han sumado otras cuatro mujeres que también aseguran que fueron víctimas de violación y otras agresiones por parte del famoso vocalista de rock.

Ya previamente había testificado Wood, ante el Congreso de EE.UU. y el Senado de California, sobre su experiencia en cuanto a violencia doméstica y abuso sexual, sin identificar al responsable. Así, en 2018 reveló que fue violada por su pareja y que intentó suicidarse cuando tenía 22 años.

La modelo, hoy de 33 años, salió con Manson (52 años) entre 2007 y 2010, cuando incluso estuvieron comprometidos por un corto periodo de tiempo.

Ahora la protagonista de la serie 'Westworld' se decidió a revelar la identidad de su agresor. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a seducirme cuando era una adolescente y abusó de mí, de forma horrorosa, durante años", aseveró la artista.

Las denuncias provocaron que el sello discográfico de Manson, Loma Vista Recordings, decidiera dejar de trabajar con el cantante. A través de un comunicado, la compañía se refirió a las "inquietantes acusaciones" y anunció que "dejará de promover su álbum actual, con efecto inmediato".

Entre otros detalles, la actriz dijo que le "lavaron el cerebro" y fue "manipulada" para ser sometida, pero ya no está dispuesta a callar. "Se acabó el vivir con miedo a las represalias, las calumnias o el chantaje. Estoy aquí para desenmascarar a este hombre peligroso y denunciar a las numerosas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas", agregó Wood.

Desde que publicó esas palabras, al menos otras cuatro mujeres han presentado acusaciones similares contra Warner, asegurando que ahora sufren de estrés postraumático, pesadillas y otros problemas de salud mental.

Una de ellas, la modelo Sarah McNeilly, afirmó en redes sociales que fue "torturada" por Manson. "Fui abusada emocionalmente, aterrorizada y herida. […] Me puso contra la pared y me amenazó con golpearme la cara con un bate de béisbol que llevaba en la mano, solo por intentar que eligiera un pantalón para un video musical", comentó entre otras situaciones.

Otra acusadora, una artista identificada como Gabriella, contó que en 2015 el cantante rompió una copa de vino en la habitación del hotel y le exigió hacer "un pacto de sangre juntos". "No creo que sea justo que alguien no tenga que rendir cuentas por tan horribles acciones. No soy una víctima. Soy una superviviente", aseveró la joven.

En la misma línea se suman los testimonios de la modelo Ashley Lindsay Morgan, quien también asegura haber sufrido episodios de tortura, violencia y coerción, y la fotógrafa Ashley Walters, quien declaró que, "con frecuencia", Manson se volvía violento y una vez le arrojó platos de vidrio y la "ofreció" a sus colaboradores "para tener relaciones sexuales".