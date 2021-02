Arrestan a un hombre que escribió un tuit "ofensivo" sobre Tom Moore, veterano británico de la II Guerra Mundial de 100 años

La Policía de Escocia anunció este lunes que había acusado en relación con "delitos de comunicación" a un hombre que escribió un tuit "ofensivo" sobre el difunto veterano de guerra británico Tom Moore, que el año pasado recaudó más de 40 millones de dólares para el servicio de salud del Reino Unido.

Los agentes no revelaron el contenido de la publicación, pero de acuerdo con el periódico Daily Mail el tuit fue publicado poco después de la muerte de Moore el pasado martes y decía: "El único soldado británico bueno es el que está muerto. Arde, amigo, arde".

La Policía señaló que recibió la información sobre el tuit tres días después y un hombre de Lanarkshire fue arrestado al respecto.

"El viernes 5 de febrero, recibimos un informe de un tuit ofensivo sobre el capitán Sir Tom Moore, quien murió el martes 2 de febrero. Un hombre de 35 años ha sido acusado en relación con delitos de comunicación y debe comparecer ante [un tribunal] el miércoles 17 de febrero", comunicó un portavoz de la Policía.

El arresto provocó críticas por parte de los defensores de la libertad de expresión. "La Policía debería ser libre de hacer su trabajo, que es investigar los crímenes 'reales', no arrestar a idiotas que tuitean cosas idiotas. La libertad de expresión es la piedra angular de cualquier sociedad abierta. Protéjala, incluso si no le gusta o no está de acuerdo con ella", escribió en su cuenta de Twitter el actor británico Laurence Fox.

Tom Moore falleció el pasado martes a los 100 años a causa del covid-19. Durante las últimas semanas, el veterano recibió tratamiento por neumonía en su domicilio hasta que el domingo tuvo que ser hospitalizado.

El año pasado Moore se convirtió en una celebridad nacional y en julio fue nombrado caballero por la reina Isabel II después de que una campaña que inició como un desafío personal lograra recaudar casi 33 millones de libras esterlinas (más de 40 millones de dólares) para los trabajadores del servicio de la salud británico (NHS).

A través de la plataforma de recaudación de fondos Just Giving, el anciano inicialmente esperaba recaudar unas 1.000 libras esterlinas en el marco de la campaña, denominada 'La caminata del 100.º cumpleaños de Tom para el NHS', asociada a su reto personal de recorrer cien veces un tramo de 25 metros en su jardín sin más ayuda que su andadera. Con ese desafío, Moore buscaba mostrar su agradecimiento a los sanitarios que lo atendieron cuando enfermó de cáncer y a los que ahora quiere apoyar en su lucha contra el covid-19.