Detienen al 'youtuber' mexicano 'Rix' tras la denuncia de abuso sexual que hizo la creadora de contenido Nath Campos

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este jueves sobre la detención de Ricardo González, un conocido 'youtuber' mexicano conocido como 'Rix', quien fue denunciado de presunto abuso sexual contra la productora audiovisual Nath Campos.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a 'Rix' en la alcaldía Coyoacán de la capital mexicana y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. En las próximas horas, un juez de control analizará la legalidad del proceso y podría dictar una medida cautelar en contra del 'youtuber'.

Agentes #PDI de la @FiscaliaCDMX, localizaron y cumplimentaron una orden de aprehensión en @Alcaldia_Coy contra un hombre por su probable comisión en el delito de tentativa de violación equiparado agravado. https://t.co/XhE4yC1bCMpic.twitter.com/dXxB3TOuwC — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) February 25, 2021

González tenía una orden de captura en su contra por su probable participación en el delito de tentativa de violación equiparado agravado, cometido en 2017, según informó la Fiscalía local en un comunicado de prensa.

Denuncia pública

El pasado 22 de enero, Nath Campos subió a su canal de YouTube un video titulado 'Mi historia de abuso'. En la grabación, la joven narró que hace unos años salió a una discoteca con varios de sus mejores amigos, entre los cuales estaba 'Rix'.

Campos contó que esa noche llegó a su domicilio, tenía dificultades para caminar porque había consumido alcohol y 'Rix' se ofreció a acompañarla hasta su departamento. La youtuber recordó que el hombre entró a su habitación, se quitó la ropa y se metió a su cama para dormir.

"Lo siguiente que recuerdo es a 'Rix' haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock o si estaba muy borracha, no sé qué pasó con mi cuerpo, solo sé que pasó", dijo Campos en la denuncia pública que hizo en su canal, que acumula 12,9 millones de vistas.

Al despertar, la 'youtuber' le gritó al hombre sobre lo que había sucedido y le ordenó que se marchara de su domicilio. Después recibiría un mensaje del presunto agresor, en donde justificaba que él también estaba borracho y que ella "también había participado".

Cuando Campos le contó a sus amigos cercanos sobre la agresión sexual que sufrió, en vez de recibir apoyos por haber sido víctima de un presunto violador, la cuestionaron por haber ido de fiesta y la hicieron sentir "muy culpable".

Medios locales reportaron que al momento de ser detenido este jueves, 'Rix' dijo que era "inocente".