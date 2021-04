FOTO: Una 'última' fotografía enviada a un amigo salva la vida a un excursionista desparecido en California

Rene Compean, un excursionista de 45 años, envió a un amigo una fotografía antes de perderse este lunes en el bosque nacional de Ángeles (California, EE.UU.), lo que permitió a la autoridades dar con él y salvarle la vida, informó en Facebook el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés).



El organismo indicó que el amigo avisó a las autoridades de que el hombre se había extraviado y de que su teléfono móvil se estaba quedando sin batería.

En la fotografía, realizada al principio de la caminata, solo se aprecian las piernas sucias del hombre, que parece estar sentado en lo alto de una zona rocosa. No obstante, al no tener activada la ubicación en su dispositivo, no pudieron rastrear dónde había tomado exactamente la instantánea.

Las autoridades difundieron la imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales con la esperanza de que alguien pudiera reconocer el punto concreto del área conocida como Monte Waterman y les ayudara a localizar al desaparecido.

Una noche de rastreo

Por su parte, los equipos de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) encontraron el automóvil de Compean, pero no sabían qué camino habría podido tomar. Pasaron toda la noche rastreando la zona sin éxito y continuaron la mañana de este miércoles.

Un experimentado excursionista que conocía el bosque nacional de Ángeles se puso en contacto con los SAR y proporcionó información de utilidad sobre el área. Posteriormente, lograron localizar al hombre, que fue trasladado en avión a una zona segura.

"El LASD quiere dar las gracias a todos los que se unieron y nos ayudaron a encontrar a Rene sano y salvo tan rápido", reza el comunicado. "Agradecemos enormemente las numerosas llamadas telefónicas, correos electrónicos y publicaciones en las redes sociales", concluye.

