"Eso no es deporte": Pep Guardiola habla de la criticada Superliga

El técnico afirma que el proyecto no se ciñe a los principios de una competición deportiva, porque "la relación entre el esfuerzo y la recompensa no existe".

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, expresó este martes su opinión sobre el criticado proyecto de la Superliga europea: "Eso no es deporte", dijo al intervenir en la conferencia previa al partido de la Premier League, contra el Aston Villa.

Reiterando que se trata solo de su juicio personal, Guardiola sostuvo que la Superliga no se ciñe a los principos de una competición deportiva, porque "la relación entre el esfuerzo y el éxito, y el esfuerzo y la recompensa, no existe".

"No es deporte cuando el éxito ya está garantizado. No es deporte cuando no importa si pierdes (...) No es justo que un equipo luche, pelee y pelee, llegue a la cima y después no clasifique porque el éxito está garantizado solo para algunos clubes", afirmó.

El seleccionador del conjunto 'Ciudadano' aclaró que es poco lo que se conoce sobre la Superliga y, por tanto, son pocas las explicaciones que puede ofrecer. "No somos las personas adecuadas para responder a las preguntas. Los presidentes pueden hablar con más claridad sobre hacia dónde se dirigirá el fútbol. Es incómodo para nosotros, porque no tenemos toda la información", agregó.

En esta misma jornada, el Manchester City confirmó su retiro formal del proyecto de la Superliga, apenas 48 horas después de su lanzamiento. A esta decisión se unieron Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur y Chelsea. La decisión de los clubes ingleses obedece al malestar que provocó la iniciativa deportiva entre los aficionados, la FIFA, la UEFA, las ligas nacionales y líderes políticos.

La creación de la Superliga fue anunciada el 18 de abril por los grandes de la Premier League inglesa (Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City y Liverpool), de la Liga española (Real Madrid, F.C. Barcelona y Atlético de Madrid) y de la Serie A italiana (Inter, A.C. Milan y Juventus).

