"Ojalá tuviera yo un mejor pueblo": El lamento de Lenín Moreno que hizo estallar las redes en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha manifestado en diferentes ocasiones su inconformidad con haber sido elegido mandatario del país suramericano.

En octubre de 2019, en una entrevista a la cadena alemana Deutsche Welle (DW), afirmó: "No le debo nada a nadie. Jamás quise ser presidente de la República". En diciembre de 2020, por su parte, en un diálogo con periodistas, manifestó que nunca quiso ser candidato. Y, en febrero pasado, dijo a NTN24 que se arrepiente de "haber aceptado" la candidatura presidencial y que lo hizo ante "las insistencias y casi los ruegos" de su predecesor Rafael Correa.

Este miércoles 5 de mayo, durante su participación en el Foro para la Defensa de la Democracia en las Américas, que reunió a presidentes y expresidentes de la derecha en Miami (EE.UU.), Moreno contó una polémica anécdota.

"Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal como acostumbra la gente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo le dije: ojalá tuviera yo un mejor pueblo también", afirmó el mandatario y, tras una pausa de unos segundos, añadió: "Bueno, para no alargarles el cuento, aquí me tienen".

⭕️ @Lenin: “Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal como acostumbra la gente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo le dije: ojalá tuviera yo un mejor pueblo también”. pic.twitter.com/g6RABOOV6X — Informa Ec (@Informa_EC) May 5, 2021

Esta anécdota provocó un estallido en las redes sociales en Ecuador. Al respecto, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, dijo: "No es justo para un pueblo tan noble como el ecuatoriano haber tenido que soportar tantas desgracias juntas, incluido usted, Lenín, que ha sido la peor".

"Cuánta miseria Lenín, sus actitudes son indignas de nuestro pueblo noble. Un pueblo sufrido y desangrado a causa de su gobierno", manifestó, por su parte, Ricardo Ulcuango, exembajador de Ecuador y recién electo asambleísta al Parlamento.

Más reacciones

Al igual que Carrión y Ulcuango, muchos ecuatorianos consideraron humillantes y de desprecio las palabras del mandatario, dichas a 19 días de culminar su mandato.

Lenín Moreno: "Alguien me dijo ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo le dije: ojalá tuviera yo un mejor pueblo también” Cuando un presidente ve con desprecio a su propio pueblo eso solo significa que es una asquerosidad de persona! — raul (@malgraviahhh) May 5, 2021

Alguien que humilla al pueblo ecuatoriano con sus expresiones, merece todo nuestro desprecio y rechazo.Pensaba que Lenin Moreno sufría un problema psicológico, pero también padece de maldad en el alma y eso es más grave todavía. Sería mejor que se quede en EEUU y no vuelva más. pic.twitter.com/YwstCXLtuU — Mauro Andino Espinoz (@mauroandinoe) May 6, 2021

Otros le dieron la razón al mandatario por sus declaraciones, pero de manera sarcástica, al considerar que "un mejor pueblo" no hubiera permitido que permaneciera en el poder.

Moreno tiene razón:Un mejor pueblo lo debió haber botado en octubre 2019, luego lo debió haber capturado y enviado a la cárcel a él y los Teletubbies.No fuimos un mejor pueblo. — Jonathan Chávez (@Pepelepux69) May 5, 2021

Tal vez tiene razón, un mejor pueblo lo hubiese sacado del poder y no permitirle que destruya todo el país — Bea Rivera (@BeaRivera2018) May 6, 2021

Algunos otros no dudaron en referirse a los dichos de Moreno con memes y caricaturas, incluso comparándolo con el filósofo francés Voltaire, puesto que el segundo nombre del mandatario es Boltaire.

Mira Lisa, podemos ver el momento exacto en el que pierde su alma pic.twitter.com/V4yryjBEac — Ariel (@guambra_a_pie) May 6, 2021

Tal vez seríamos un “mejor pueblo” si alguien se dedicara a trabajar en lugar de ver Masterchef. pic.twitter.com/o54Cw2pPWP — Fernanda (@naanda1508) May 6, 2021

Desde ayer, tras los polémicos comentarios, en la red social Twitter en Ecuador está como tendencia la etiqueta #ElPeorPresidenteDeLaHistoria.