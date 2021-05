López Obrador y Kamala Harris discuten sobre migración fronteriza: ¿qué esperar del encuentro virtual?

La agenda migratoria será el tema principal en la reunión virtual que sostendrán este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Los Gobiernos de ambos países han mostrado coincidencias en ordenar el flujo de migrantes desde Centroamérica, principalmente a partir del reforzamiento de las fronteras, aunque Washington se ha mostrado distante en aceptar financiar un programa de desarrollo en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), como propone el mandatario latinoamericano.

Concordancias

Durante su conferencia matutina de este jueves, López Obrador adelantó que los dos países podrían llegar a un acuerdo sobre la reapertura total de la frontera terrestre, cerrada hace más de un año excepto para los viajes esenciales.

"Necesitamos ya normalizar la relación en la frontera, ellos así lo están considerando y lo mismo nosotros. Entonces, es muy probable que esto logre pronto", dijo López Obrador, detallando que EE.UU. ha avanzado "bastante" en la vacunación contra el covid-19.

Desde el 21 de marzo de 2020, los Gobiernos de México y EE.UU. acordaron el cierre parcial de la frontera terrestre para reducir la movilidad en el límite territorial entre ambas naciones, con el objetivo de "prevenir la propagación" del virus SARS-CoV-2. Con esta medida, se suspendieron los viajes no esenciales, es decir, aquellos realizados por motivos turísticos o recreativos.

Ahora que las naciones vecinas se encuentran lejos del pico más alto de contagios durante la pandemia, podría reactivarse en su totalidad el intercambio cultural y turístico en la frontera común.

Programas de desarrollo

Un día antes del encuentro virtual, López Obrador reiteró que para "enfrentar el fenómeno migratorio" es necesario atender las causas que originan la migración desde Centroamérica y México con destino a EE.UU.

Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó en su cuenta de Twitter que en la reunión se abordará la propuesta de "extender" el programa Sembrando Vida a Centroamérica, como se le conoce al plan de López Obrador que busca mitigar la pobreza rural y la degradación ambiental mediante el pago de un salario de 4.500 pesos mensuales (224 dólares) a quien siembre árboles frutales y maderables en zonas rurales.

Mañana el Presidente López Obrador sostendrá conversación con la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Se abordará la propuesta de extender Sembrando Vida a Centroamérica, el Plan de Desarrollo Integral para crear bienestar en la región y la recuperación económica. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 6, 2021

El programa ya opera en México actualmente, aunque López Obrador ha expresado sus intenciones de replicar Sembrando Vida en Honduras, Guatemala y El Salvador.

En el marco de una visita oficial a México del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, los cancilleres de ambas naciones firmaron una carta de intención para implementar en el país centroamericano los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Éste último ofrece una mensualidad a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni tienen empleo. Mientras tanto, se les capacita en empresas, talleres, instituciones o negocios.

De acuerdo con el mandatario mexicano, Giammattei expresó su respaldo a que "Estados Unidos invierta en Centroamérica". No obstante, por ahora López Obrador está a la espera de si Washington respaldará su propuesta de fomentar el empleo y reducir la pobreza en Centroamérica mediante este programa.

Además de buscar el financiamiento de EE.UU. en el programa Sembrando Vida en Centroamérica, López Obrador ha expresado sus deseos de que la Administración de Biden ofrezca visas a los trabajadores migrantes que participen en esta política y, eventualmente, la nacionalidad estadounidense.

El pasado miércoles 5 de mayo, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, conversó telefónicamente con Ebrard sobre medidas para mejorar la cooperación bilateral.

En el diálogo, los representantes de EE.UU. y México acordaron "trabajar juntos en las medidas de mitigación de covid-19 y discutieron una colaboración más profunda en el desarrollo de enfoques regionales para la migración irregular, incluso a través de la creación de vías legales para los migrantes en la región", según informó Mayorkas en un comunicado de prensa.

Preocupación de EE.UU.

La Administración de Joe Biden ha advertido sobre el aumento de migrantes que ingresaron a EE.UU. este 2021, mostrándose particularmente preocupada por los niveles récord de arribos de niños y adolescentes no acompañados.

En enero de 2021, un total de 78.444 migrantes quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Para febrero, se registró el arribo de 101.028 personas, y en marzo, se alcanzó una cifra récord, con un total de 172.332 arrestos, según estadística de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

En particular, el Gobierno estadounidense ha expresado su preocupación por el aumento de niños y adolescentes no acompañados que arriban a la frontera. En marzo, se registró el arresto de 20.934 menores no acompañados, lo que representa un aumento del 76 % respecto a mayo de 2019, cuando se alcanzó el pico más alto de los últimos años, con un total de 11.861 niños y adolescentes sin la compañía de un adulto.

A solicitud de Washington, México anunció en abril que desplegaría 12.000 efectivos en su frontera sur para contener el flujo migratorio, con especial atención en el cuidado de "los infantes migrantes".

Además, como parte de los acuerdos alcanzados con el Gobierno estadounidense, Guatemala envió a 1.500 policías y militares a su frontera sur, mientras que Honduras aumentó a 7.000 los efectivos desplegados para dispersar los flujos migratorios.

Tras ceder a la presión de Washington y reforzar la frontera con Guatemala para impedir el tránsito masivo de migrantes, López Obrador intentará convencer a Harris para que el Gobierno estadounidense respalde el programa de cooperación del desarrollo en Centroamérica que, a juicio del mandatario, resulta fundamental para atender las causas de la migración.

José Beltrán Contreras

