Enfrentamientos entre Policía y manifestantes en Cali y otras ciudades de Colombia (VIDEOS)

El presidente Iván Duque reiteró este jueves su rechazo a los bloqueos de las vías públicas, diciendo que Colombia "no puede llenarse de islas de anarquía".

En la ciudad colombiana de Cali este jueves tuvieron lugar enfrentamientos entre manifestantes y la Policía mientras continúan las movilizaciones en varias ciudades del país.

Los manifestantes de la capital del Valle del Cauca intentaron cortar calles, en particular en el sector del Paso del Comercio, por lo que intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que dispersó a la multitud con gases lacrimógenos, recoge RCN Radio.

Se reporta que los choques con la Policía dejaron al menos 20 heridos y ocho detenidos. Ciudadanos denuncian que en el Paso del Comercio un joven falleció tras recibir un disparo en la cabeza en los enfrentamientos con los agentes.

Por otra parte, en la Red apareció un video que muestra a un bus del servicio Mio incinerado en la calle 70, en el norte de la ciudad.

#AEstaHora | Incineraron un bus sobre la calle 70, norte de #Cali. La fuerza pública interviene para habilitar nuevamente la vía pic.twitter.com/NNNSJyRNdW — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) June 17, 2021

Según medios locales, en la ciudad de Neiva, capital del departamento de Huila, también se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y el Esmad, mientras que en otras ciudades, entre ellas Bogotá, también hubo manifestaciones.

#ParoNacional17J Empieza concentración de jóvenes en el Puente de la Dignidad en la localidad de Usme, quienes afirman que a pesar de las declaraciones del Comité Nacional de Paro, para ellos y ellas #ElParoNoPara#TeusaradioInforma📷 Erika Suárez pic.twitter.com/4MLXt3fIf0 — Teusaradio (@Teusaradio) June 17, 2021

#ParoNacional17J🚨| Está tarde frente al Portal Resistencia en la ciudad de Bogotá, la @nydia_erika y la familia de Duban Barros siguen exigiendo a la Fiscalía y al Estado colombiano se inicie la búsqueda urgente del joven que lleva desparecido desde el 5 de junio. pic.twitter.com/y65kmOiKaK — Colombia Informa (@Col_Informa) June 18, 2021

Se trata de la segunda jornada consecutiva de violentas protestas convocadas por los sectores que no se ven representados por el Comité del Paro, que anunció este martes una "interrupción temporal de las movilizaciones". No obstante, la organización agregó que eso no significa que "la movilización se pare", ya que "sigue vigente porque las causas son las mismas".

#ParoNacional16J🔥| En Medellín #ElParoNoPara. Así avanza la movilización de hoy, donde las y los jóvenes dicen que el comité del paro no los representa, y que por tanto, seguirán nutriendo la movilización y protesta social pic.twitter.com/MKPXZE1K0K — Colombia Informa (@Col_Informa) June 16, 2021

#Atención 🚨| En medio de la represión que ha vivido hoy la movilización en Medellín, hacemos pública la denuncia de que el Esmad atacó de forma directa a integrantes de APH donde les han tirado bombas aturdidoras y gases, asimismo, agredieron a una fotógrafa independiente. pic.twitter.com/r3574nNN4g — Colombia Informa (@Col_Informa) June 17, 2021

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, condenó este jueves durante un viaje a Cali la violencia en el marco de las protestas y reiteró su rechazo a los bloqueos de las vías públicas.

"En un Estado de derecho los bloqueos no tiene cabida porque son un acto de violencia", declaró el mandatario. "Nuestro país no puede llenarse de islas de anarquía, todo lo contrario lo que tiene es que generar emprendimiento, vocación de participación de la juventud", aseveró.

El 28 de abril se inició en Colombia una oleada de movilizaciones a las que se han sumado distintos sectores sociales y organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas, que han estado signadas por las denuncias del "uso excesivo de la fuerza" por parte de los agentes de seguridad.

El Ministerio de Defensa informó que se tiene constancia de 53 muertes, de las cuales 23 están relacionadas con las manifestaciones —21 civiles y dos uniformados— y otras 11 están en proceso de verificación. A su vez, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabiliza 70 "víctimas de la violencia homicida" hasta el 15 de junio.