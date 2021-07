11 personas fuertemente armadas y con indumentaria militar se enfrentan por casi nueve horas con la Policía en EE.UU.

La Policía del estado de Massachusetts detuvo este sábado a 11 personas fuertemente armadas y vestidas con indumentaria militar después de un enfrentamiento que duró casi nueve horas porque los desconocidos se negaban a bajar sus armas y a acatar las órdenes de los agentes, informaron medios locales.

El hecho se presentó en la ciudad de Wakefield alrededor de la una de la madrugada, cuando un patrullero observó dos vehículos detenidos en el carril de averías de una vía interestatal con las luces de emergencia encendidas. Cuando se detuvo a ofrecer su ayuda, vio fuera de los autos a casi una docena de personas con uniformes "estilo táctico o militar", algunas de ellas con rifles largos y pistolas, detalló en un reporte a la prensa el coronel de la Policía estatal, Christopher Mason.

Tras un interrogatorio del agente, el grupo dijo que se dirigía desde el estado de Rhode Island al de Maine para un "entrenamiento". Sin embargo, ninguna de las 11 personas tenía licencia para portar armas, así que el oficial decidió llamar refuerzos. "Como pueden imaginarse, 11 individuos parados con armas largas deambulando en una autopista interestatal a las dos de la madrugada sin duda eso genera preocupaciones y no es consistente con las leyes de armas de fuego que tenemos en Massachusetts", comentó Mason.

Otros policías locales y estatales acudieron al sitio, ante lo cual los desconocidos armados decidieron internarse en los bosques cercanos. Eso obligó a las autoridades a establecer un perímetro, cerrando partes de la carretera, y a pedir a los residentes de los vecindarios circundantes refugiarse. Hacia las 10 de la mañana, nueve de los sospechosos se rindieron en medio de una negociación con la Policía. Posteriormente fueron detenidos dos más. Se incautaron ocho armas, incluidos tres fusiles de asalto AR-15.

Rise of the Moors

Los 11 arrestados fueron identificados como miembros de Rise of the Moors, un grupo que, según su portal en Internet, se describe como integrado por "ciudadanos soberanos moros [nativos del África del noroeste o Magreb árabe]", pacíficos y que no reconocen la ley estadounidense.

De acuerdo con un analista de investigación citado por el periódico The Washington Post, sus integrantes no se sienten parte de EE.UU. y es por ello que "hacen cosas como negarse a pagar impuestos, obtener licencias de conducir o registrar armas de fuego, y tratan de que sus miembros desafíen esas leyes federales".

El mismo sábado un afiliado a Rise of the Moors vestido con ropa militar dijo en una trasmisión en vivo por redes sociales: "No somos contrarios al Gobierno, no somos antipolicía, no somos ciudadanos soberanos, no somos extremistas de identidad afroamericana".

De cualquier modo, todos los involucrados en los hechos fueron acusados ​​de conspiración para cometer un delito, posesión ilegal de armas y municiones, posesión de un cargador de gran capacidad y uso de chalecos antibalas, entre otros. El próximo martes deberán comparecer ante un tribunal de la ciudad de Woburn. "Su líder autoproclamado tenía muchas ganas de que se supiera que su ideología no es antigubernamental. Nuestra investigación nos proporcionará más información sobre cuál es su motivación y su ideología", concluyó Mason.

