Confinan a 44 niños españoles en un hotel de Malta tras dar uno de ellos positivo por covid-19

Un grupo de 44 niños españoles que asistía en Malta a un curso de inglés en la escuela Education First ha sido confinado en un hotel de la isla después de que uno de ellos diera positivo por covid-19, informaron este jueves medios locales.



La Embajada del país ibérico ha pedido a las familias de los menores, de entre 11 y 14 años, que se pongan en contacto con ellos mediante correo electrónico para proporcionarles toda la información posible de sus allegados.

Aquellas familias/escuelas de idiomas con MENORES EN CUARENTENA EN MALTA CON POSITIVO COVID, por favor envíen detalles de los mismos a emb.valletta.cons@maec.es para recopilar todos los datos ante posible vuelo de retorno. — Emb. España en Malta (@EmbEspMalta) July 21, 2021

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Cataluña, Patrícia Plaja, ha dicho en rueda de prensa que, tras enterarse del caso, el Ejecutivo para el que trabaja está llevando a cabo las gestiones pertinentes "por si se les puede dar algún tipo de ayuda", tanto a los niños como a las familias afectadas.

"Queremos tranquilizar a las familias porque sabremos cómo hacerlo y conseguiremos que estén lo mejor posible", explicó Xavier Martí, director general de Education First España, que ha indicado que están en contacto directo tanto con el Ministerio de Sanidad español como con la Embajada de España en Malta.

Quejas de los padres

Asimismo, indicó que están "muy centrados en que el confinamiento de los niños sea lo menos problemático posible", si bien señala que desde su empresa tienen que seguir todas las directrices sanitarias impuestas por la isla.

Martí aseguró que los estudiantes disponen de "un equipo con mucha experiencia formado por hasta nueve personas que están en Malta dando todo el soporte posible a los niños". No obstante, Laura Turi, la madre de uno de los menores, declaró que tanto su hijo como el resto de niños —algunos de ellos con síntomas— están desatendidos y no reciben suficiente información.

"No puede ser que los niños estén solos y que no haya ido ningún médico a verlos cuando llevan días a más de 39 grados, y que no se les dé nada para tomar", dijo la mujer, que detalló que ella y otros padres contemplan la posibilidad de emprender acciones legales contra Education First.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!