EE.UU. se enfrenta a una escasez de munición mientras las ventas de armas siguen disparándose

EE.UU. sufre una escasez de municiones, que está afectando a las fuerzas del orden, a las personas que buscan protección personal, a los tiradores recreativos y a los cazadores, y podría impedir que los nuevos propietarios de armas practiquen el manejo seguro de las mismas.

El déficit se produce mientras la pandemia, el malestar social y el aumento de los delitos violentos han impulsado a millones de estadounidenses a comprar armas. Los fabricantes afirman que están produciendo toda la munición que pueden, pero los estantes de muchas armerías están vacíos y los precios siguen subiendo, informa AP.

"Donde hay una mayor sensación de inestabilidad más personas comprarán armas"

Según los datos del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales del FBI, en el 2010, hubo 14,4 millones de comprobaciones de antecedentes para la compra de armas. En el 2020, la cifra ascendió a casi 39,7 millones y solo hasta junio del 2021 alcanzó los 22,2 millones.

Sin embargo, el número real de armas vendidas podría ser mucho mayor, ya que varias armas de fuego pueden estar vinculadas a una sola verificación de antecedentes. Mientras, para la munición no hay datos disponibles, ya que las ventas no están reguladas y no se requiere ninguna licencia para venderla.

A medida que la pandemia se extendía por todo el país a principios del 2020, las órdenes de cierre y los recortes en la respuesta policial sembraron el miedo por la seguridad, creando una "demanda abrumadora" tanto de armas como de munición, explicó Mark Oliva, portavoz de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro.

"Donde hay una mayor sensación de inestabilidad, miedo e inseguridad, más personas comprarán armas", explicó Ari Freilich, del Centro Jurídico Gifford para la Prevención de la Violencia Armada. Según el especialista, mientras que disminuían los suministros, algunos propietarios de armas empezaron a acumular munición.

Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas estadounidenses no se ven afectadas por la escasez porque el Ejército produce munición para todas sus ramas en seis centros del país, según declaró Justine Barati, portavoz del Mando Conjunto de Municiones del Ejército estadounidense.

Munición para deportes y entrenamiento

La selección de tiro de Estados Unidos, que ganó cuatro medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, también dispuso de la munición necesaria para entrenarse gracias a sus patrocinadores. Sin embargo, los programas de socios y de jóvenes han tenido dificultades, señaló Matt Suggs, director ejecutivo de USA Shooting, organismo regulador del tiro olímpico y paralímpico en el país.

En cuanto al equipo de biatlón estadounidense, que se entrena para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, también ha recibido munición de su patrocinador, Lapua, fabricada en Finlandia. Pero los clubes locales se enfrentan al déficit, comunicó Max Cobb, presidente de la Asociación de Biatlón de EE.UU.

Jason Vanderbrink, vicepresidente de Vista Outdoor, propietaria de las marcas de munición Federal, CCI, Speer y Remington, subrayó que las empresas están enviando munición tan rápido como pueden fabricarla.

Por su parte, Bryan Lookabaugh, del campo de tiro de Renton Fish & Game, en el estado de Washington, donde los tiradores intentan acertar a los platos, apuntó que la escasa disponibilidad significa que menos personas acuden a las prácticas de tiro y que algunos no pudieron participar en competiciones recientes.

Importación y exportación de munición y armas

En medio de la escasez, las importaciones de munición procedentes de Rusia, Corea del Sur, la Unión Europea y otros países aumentaron en los últimos dos años un 225%, de acuerdo con un análisis de Panjiva Inc., que realiza un seguimiento independiente del comercio mundial.

Al mismo tiempo, parte de la munición fabricada en territorio estadounidense está abandonando el país. La empresa Winchester ha registrado 107 envíos desde enero del 2020, según Panjiva Inc. La mayoría fueron a Australia para cumplir un contrato que la compañía se aseguró con NIOA, el mayor proveedor de armas pequeñas del país. También se realizaron algunos envíos a Bélgica e Israel.