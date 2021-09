"Con presiones no me van a obligar": Alberto Fernández afirma que hará cambios a su Gabinete pero a su tiempo

Mientras se profundizan los enfrentamientos internos en el Gobierno de Argentina luego de la derrota electoral del domingo, el presidente, Alberto Fernández, confirmó este jueves que hará cambios en el Gabinete, pero no bajo "presión", afirmó en una entrevista con el periodista Mario Wainfeld, del diario Página/12.

Según el mandatario, el día martes ya había acordado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner las sustituciones que hará en su equipo, por lo que cuestionó que una decena de funcionarios que responden a ella se hayan "apurado" presentando la renuncia.

"Ella (por Cristina Fernández) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar", manifestó el mandatario.

Este miércoles, una decena de funcionarios que responden a la expresidenta pusieron su renuncia a disposición del jefe del Ejecutivo, con el objetivo de forzar la salida de algunos miembros del Gabinete que "no funcionan", algo que viene planteando Cristina Fernández desde octubre de 2020.

Molesto, Alberto Fernández calificó esa estrategia política como una "estudiantina", aunque ratificó la decisión acordada con su vice el martes. "Eso sigue en pie", aseguró.

Por el momento, el presidente no ha aceptado ninguna de las renuncias que le presentaron sus funcionarios. Pero dice que las analizará en los próximos días y tomará una decisión. "Tiempo al tiempo, el que se apura se equivoca", apuntó.

En horas del mediodía, el mandatario publicó un escrito llamando a la calma y a la continuidad de la alianza oficialista Frente de Todos, con la que logró vencer al macrismo en 2019.

"La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo", sostuvo desde su cuenta de Twitter. Y remarcó que seguirá "garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto" que se deben entre sus miembros.

Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

El mensaje de Alberto Fernández se da un día después de una jornada caótica para el Gobierno, luego de que el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, y otros funcionarios 'cristinistas' pusieran a disposición sus renuncias, como respuesta a la dura derrota en las primarias legislativas (PASO) que se celebraron el último domingo.

Tras las dimisiones en cadena, el mandatario recibió ayer el apoyo de gobernadores, intendentes y referentes del mundo sindical y empresario.

"Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino", continuó el mandatario en su publicación.

"Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte", añadió.