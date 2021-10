El jefe de la delegación del Parlamento de Venezuela explica por qué es necesaria la normalización de relaciones con Colombia

Mientras la iniciativa de la creación de una comisión bilateral entre Venezuela y Colombia queda estancada, el presidente de la delegación venezolana, Timoteo Zambrano, dijo a RT que la medida es necesaria para resolver "los problemas que tienen tanto venezolanos en Colombia como colombianos en Venezuela".

"Eso es lo que nos mueve. […] Esa diplomacia parlamentaria no tiene ninguna intención de suprimir o arrogarse competencias constitucionales que tienen los Gobiernos de ambos países", aseguró el parlamentario, del partido opositor Cambiemos Movimiento Ciudadano.

Comentando la reciente apertura de la frontera entre los dos países, el diputado indicó que esa medida no puede ser aislada, sino que requiere un restablecimiento más amplio de las relaciones.

"Ambos Gobiernos acordaron la apertura de la frontera. […] Ahora bien, lo han acordado, pero si eso no tiene el complemento de resolver definitivamente los servicios consulares, ¿en qué queda la apertura de esa frontera?", preguntó Zambrano, citando como ejemplo la situación de las mujeres venezolanas que dan a luz en Colombia y las mujeres colombianas que lo hacen en Venezuela. Al respecto, advirtió que los bebés nacidos en estas circunstancias "terminan […] sin ningún tipo de nacionalidad".

Normalización estancada

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá están rotas desde el 2019.

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó haber recibido una misiva del titular del Senado de Colombia, Juan Diego Gómez Jiménez, con la oferta de iniciar el proceso de normalización de las relaciones bilaterales. Rodríguez comunicó la "plena disposición" del Parlamento venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro también aplaudió la iniciativa. "Colombia y Venezuela tenemos que resolver nuestros problemas en paz", señaló el mandatario, y adelantó que este escenario debe darse sin injerencia en los asuntos internos de ambos países.

Sin embargo, su homólogo colombiano, Iván Duque, aseguró que no reconocerá al Gobierno de Maduro, al que considera una "dictadura". "Una cosa en la que no nos podemos equivocar es que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante", insistió Dugue durante una conferencia conjunta con el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken.

Por su parte, Juan Diego Gómez aclaró el jueves que "cualquier avance" en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela "es facultad exclusiva" de Duque. En cuanto a la resolución a propósito de la normalización de los vínculos, indicó que "de ninguna manera sustituye las facultades constitucionales del manejo de las relaciones internacionales que encabeza el presidente".