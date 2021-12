"¡Esteroides, esteroides, esteroides!": el invicto Floyd Mayweather afirma que 'Canelo' Álvarez podría "no haber estado limpio en muchos combates"

La leyenda del boxeo Floyd Mayweather ha cuestionado la legitimidad del reciente éxito de Saúl 'Canelo' Álvarez –quien se convirtió en el primer campeón indiscutible de la categoría de los pesos supermedianos tras haber derrotado el pasado 6 de noviembre a Caleb Plant– al señalar su posible uso de esteroides.

"De lo que no hablamos es de Canelo, Canelo, Canelo. ¡Esteroides, esteroides, esteroides!", afirmó el también conocido como 'Money' esta semana durante una conferencia de prensa en víspera de un combate entre Gervonta Davis y Isaac Cruz. "No hablamos de eso, así que no sabemos", dijo y agregó que, tomando en cuenta a cuántos rivales derrotó Álvarez, "puede que no estuviera limpio en muchos combates".

Además, el púgil invicto estadounidense declaró que no sabe si el mexicano estaba limpio cuando se le enfrentó en un duelo en 2013, en el que Álvarez sufrió la única derrota en su carrera profesional. "Ese chico era pan comido. Fue fácil para mí", reveló.

Asimismo, Mayweather supuso que Álvarez está evitando combatir contra algunos de los grandes boxeadores. "Si fuera por mí, queremos ver a [David] Benavidez. Canelo es un increíble luchador, pero mi opinión personal es que está esquivando a Benavidez". "Esa es solo mi opinión personal y se me permite decir lo que pienso, eso es lo que es", añadió.

En el 2018, Canelo recibió una suspensión de seis meses tras dar positivo en dos ocasiones distintas por clembuterol. En aquel momento, el mexicano afirmó que él es un atleta que "respeta el deporte" y por ello este resultado lo "sorprende y molesta", puesto que nunca le había sucedido. Por su parte, su promotora Golden Boy Promotions señaló que los niveles de esas sustancia en el organismo de Álvarez son "consistentes con la contaminación de la carne que ha afectado a decenas de atletas en México en los últimos años".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!