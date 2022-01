Bolsonaro considera "agresiva" la carta del director de la agencia sanitaria que arremetió contra él por sus ataques a la vacunación infantil

En medio del avance de la variante ómicron en Brasil, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue con su batalla contra la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) por la vacunación contra el covid-19 a menores de edad a la que se opone el mandatario.

El fin de semana, Antonio Barra Torres, director de Anvisa, realizó unas duras declaraciones en las que se dirigió directamente al presidente. Torres pidió a Bolsonaro abstenerse de ataques infundados y le animó a iniciar una investigación si tenía el "más mínimo indicio de corrupción" sobre él.

"Si tiene información que suscite el más mínimo indicio de corrupción sobre este brasileño, no pierda el tiempo ni se deje engañar, señor presidente. Ordene una investigación policial inmediata sobre mí o sobre cualquier persona que trabaje hoy en Anvisa, de la que me siento orgulloso de formar parte", comentó en una carta.

Torres reaccionaba a unos comentarios de Bolsonaro en los que minimizaba el número de muertes de niños por covid-19 y ponía de nuevo en duda la decisión de los profesionales de la agencia al aprobar la vacunación infantil.

En una entrevista el lunes a la radio Jovem Pan, Bolsonaro afirmó que no acusó de corrupción a Torres, pero aprovechó para poner en duda una vez más la inmunización a los menores de edad.

"Me sorprendió su carta. Una carta agresiva. No tenía motivos para aquello. Y me dije: ¿qué hay por detrás de lo que está haciendo Anvisa? (...) No hubo por mi parte ninguna acusación, la palabra corrupción no apareció en ningún momento", aseguró.

Bolsonaro comenzó a atacar con fuerza a Anvisa cuando la agencia aprobó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el covid-19 para niños de 5 a 11 años. El presidente llegó a pedir que se publicasen los nombres de los directores de la agencia que autorizaron la aplicación, pese a que estos denunciaron que recibieron amenazas de muerte tras la decisión.Anvisa incluso solicitó protección para sus funcionarios.

La oposición reacciona

Las divergencias de Bolsonaro han provocado estos días la reacción de la oposición. La senadora Simone Tebet aseguró que "las insinuaciones" del mandatario sobre Anvisa son "un monumento a la mentira y a la falta de respeto".

Por su parte, Randolfe Rodrigues, el líder de la oposición en el Senado, afirmó que Torres hizo "una defensa justa de la ciencia, la verdad y de los profesionales que trabajan para sacar al país de la pandemia". También comentó que el mandatario "no es digno del cargo que ocupa".

El senador Weverton Rocha se solidarizó con el presidente de la Anvisa y sus funcionarios. "El presidente Jair Bolsonaro debería retractarse por levantar sospechas de una agencia seria y reconocer la importancia de la vacunación", dijo.

Asimismo, el diputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) felicitó a Torres por su "firme defensa de una institución tan importante para la protección de la vida de los brasileños" y lamentó que el país tenga un "presidente irresponsable".