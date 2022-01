Reino Unido suministrará a Ucrania sistemas de armamento ligero antitanque

Las armas de corto alcance ayudarán a aumentar las defensa de Kiev y "no suponen ninguna amenaza para Rusia", subrayó el ministro de Defensa británico.

En el marco de un nuevo paquete de ayuda militar, el Reino Unido suministrará a Ucrania sistemas de armamento ligero antitanque para aumentar sus "capacidades defensivas", iniciativa que Londres considera oportuna en momentos cuando "decenas de miles de soldados rusos están desplegados cerca de las fronteras ucranianas", anunció este lunes ante el Parlamento el ministro de Defensa británico, Ben Wallace.

El alto funcionario aseguró que "nadie quiere un conflicto" y que "los ucranianos no están buscando confrontación", al tiempo que destacó que invitó a Londres a su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, para abordar "cuestiones relacionadas con las preocupaciones de seguridad mutuas" de forma constructiva y "de buena fe".

"Permítanme ser claro: esta ayuda es para las capacidades armamentísticas de corto alcance y claramente de carácter defensivo, no son armas estratégicas y no suponen ninguna amenaza para Rusia", declaró Wallace. A esto agregó que su país también enviará a Ucrania "un pequeño número" de efectivos británicos para asistir a los ucranianos en el "entrenamiento inicial", fuerza que regresará al Reino Unido tan pronto como complete esa tarea.

"Ucrania tiene todo el derecho de defender sus fronteras, y este nuevo paquete de ayuda refuerza aún más sus capacidades para hacerlo", dijo el ministro para explicar la nueva medida, tomada por Londres "a la luz del comportamiento cada vez más amenazante de Rusia".

El Kremlin niega las acusaciones de que planea invadir Ucrania. El despliegue de sus tropas en zonas fronterizas lo justifica ante la creación de tensiones en la región por parte de la OTAN, y denuncia que la expansión de la Alianza Atlántica hacia el este y sus fronteras amenaza la seguridad nacional de Rusia.

"Nadie está amenazando a nadie con una acción militar. Sería una locura hacer eso", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en reciente entrevista para CNN.

"¿Acaso colocamos misiles cerca de las fronteras de EE.UU.?"

En su rueda de prensa anual en diciembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, respondió a una periodista de SkyNews acerca de si Moscú puede dar "garantías incondicionales" de que no invadirá Ucrania. Afirmó entonces que su país no está amenazando a nadie y que los pasos del Kremlin no van a depender de las negociaciones, sino de la "seguridad incondicional de Rusia".

"¿Acaso colocamos misiles cerca de las fronteras de EE.UU.? No. Es EE.UU. el que ha llegado a nuestra casa con sus misiles y se encuentra en el umbral de nuestro hogar", enfatizó el mandatario ruso. "¿Es pedir demasiado no poner ningún sistema de ataque cerca de nuestra casa? ¿Qué tiene de raro?", se preguntó el mandatario.

"¿Y si hubiéramos puesto misiles en la frontera entre EE.UU. y Canadá? ¿O en México?", dijo Putin, al recordar que, históricamente, EE.UU. tuvo "disputas territoriales" con su vecino del sur. "¿De quién era California? ¿Y Texas, ya se olvidaron?", añadió.