La cantante Joni Mitchell se une a Neil Young en el boicot a Spotify por promover "mentiras" sobre el covid-19

La cantante canadiense Joni Mitchell retirará su música de Spotify por las "mentiras" del servicio de 'streaming' sobre la pandemia, pocos días después de que el legendario compositor Neil Young hiciera lo mismo.

En una carta publicada este viernes en su página web, la cantante de 'Both Sides Now' dijo que apoyaba a Young, que se enfrentó a Spotify por la popularidad del controvertido podcast del cómico Joe Rogan, que se ha posicionado en contra de las vacunas contra el covid-19. "Los irresponsables están difundiendo mentiras que están costando la vida a la gente. Me solidarizo con Neil Young y con las comunidades científicas y médicas mundiales en este asunto", señaló Mitchell.