"Esto es nazismo": la Academia de Cine de Ucrania expulsa al director Serguéi Loznitsa por apoyar a los cineastas rusos

El director de cine Serguéi Loznitsa, ucraniano de origen bielorruso, ha sido expulsado de la Academia de Cine de Ucrania por su rechazo a boicotear a los cineastas rusos.

En un comunicado emitido este 20 de marzo, Loznitsa, conocido por dirigir películas como 'Donbass' y 'A Gentle Creature', denuncia que ha sido expulsado por ser, en palabras de la Academia, "un cosmopolita".

"Traducido del griego, 'cosmopolita' significa 'ciudadano del mundo'. Desde el siglo XVIII se denomina 'cosmopolita' a la persona abierta a todo lo nuevo y libre de prejuicios culturales, religiosos y políticos", escribió Loznitsa, quien afirma estar "impactado" por la actitud de la academia. "Solo en la era del estalinismo tardío, durante la campaña antisemita desatada por Stalin en 1948-1953, esta palabra adquirió una connotación negativa en el discurso propagandístico soviético", explica.

"No es el punto de vista civil y político de cada ciudadano del país lo que importa; no es la aspiración de unir a todos los pueblos del mundo amantes de la libertad y librepensadores contra la agresión rusa; no es la creación de un esfuerzo internacional de todos los países democráticos del mundo para ganar esta guerra; es la 'identidad nacional' lo que más importa", se lamenta el cineasta, quien considera que, "desafortunadamente, eso es nazismo".

Loznitsa concluyó su declaración deseando "que todos permanezcan cuerdos durante este trágico momento".

La decisión de la institución ucraniana llega menos de un mes después de que Loznitsa criticara la respuesta de la Academia de Cine Europeo a la operación militar especial rusa en Ucrania.

"Qué texto más vergonzoso ha generado la Academia de Cine Europeo", declaró entonces Loznitsa. "Ustedes señalan en su dirección que hay 61 miembros ucranianos entre sus filas. Bueno, a partir de hoy, solo hay 60 de ellos. No necesito que estén 'alerta y en contacto conmigo', ¡muchas gracias!", expresó.