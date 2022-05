El Congreso de EE.UU. celebrará una audiencia pública sobre ovnis por primera vez en más de 50 años

La Selecta Comisión Permanente sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU. celebrará el próximo martes, por primera vez en más de 50 años, una audiencia pública en torno al tema de los ovnis, informó uno de sus miembros, André Carson.

"El Congreso no ha llevado a cabo una audiencia pública sobre fenómenos aéreos no identificados en más de 50 años", escribió Carson en su cuenta de Twitter, y agregó que se abordará "el riesgo que para la seguridad nacional suponen" los ovnis. "Los estadounidenses necesitan saber más sobre estos inexplicables sucesos", afirmó.

En una entrevista con The New York Times, el parlamentario detalló que esa audiencia tratará de "examinar las medidas que el Pentágono puede adoptar para reducir el estigma que rodea los reportes presentados por pilotos militares y civiles". "Al tratarse de un área de alto interés público, cualquier secreto indebido puede ser un obstáculo para resolver el misterio", subrayó.

Por su parte, el legislador Adam Schiff, aseveró que el objetivo de la audiencia consiste en iluminar "uno de los grandes misterios de nuestro tiempo y romper, mediante la verdad y la transparencia, el ciclo de excesivo secretismo y especulación".

En junio pasado, la Oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados percibidos por militares norteamericanos, y aunque se admitió que los reportes recopilados son "en gran medida no concluyentes", se dejó constancia de que los analistas de defensa y agentes de inteligencia no pudieron determinar la naturaleza de los fenómenos descritos.

Los especialistas revisaron 144 incidentes inexplicables, presenciados por personal militar entre 2004 y 2021, y lo único que han podido concluir es que en la mayoría de los casos se trató de "objetos físicos", ya que fueron registrados por los sensores y radares infrarrojos y electro-ópticos, además de la percepción visual.