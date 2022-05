El Pentágono reconoce hasta 400 avistamientos de ovnis en la primera audiencia pública en EE.UU. sobre este tema en más de 50 años

Aunque no se habían encontrado pruebas de la presencia de nada "de origen no terrestre", hay incidentes que todavía no pueden explicar.

El Pentágono está comprometido con la determinación de los orígenes de lo que llama 'Fenómenos Aéreos No Identificados' (FANI), comúnmente conocidos como 'ovnis', pero reconoce que muchos siguen estando más allá de la capacidad del Gobierno para explicarlos.

Una base de datos de informes sobre estos fenómenos incluye ahora unos 400 incidentes, frente a los 144 evaluados el año pasado, documentados por los militares estadounidenses desde el 2004. Así lo revelaron este martes dos altos funcionarios de Inteligencia de Defensa ante un subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en la primera audiencia pública del Congreso estadounidense sobre este tema en medio siglo.

Scott Bray, subdirector de inteligencia naval, reveló que en el informe militar del 2021 no se habían encontrado pruebas de la presencia de nada "de origen no terrestre", aunque hay incidentes que no pueden explicar. Ninguno de los objetos documentados intentó comunicarse con los aviadores estadounidenses, y no se intentó contactar con ellos, dijo, ya que todos parecían no estar tripulados.

Algunas observaciones siguen sin explicación

"Sabemos que nuestros miembros del servicio se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados y, dado que los FANI plantean posibles riesgos para la seguridad de los vuelos y la seguridad en general, estamos comprometidos con un esfuerzo centrado en determinar sus orígenes", indicó ​​Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de EE.UU., que supervisa el último equipo de investigación de los FANI con base en el Pentágono.

Según los altos funcionarios, algunas observaciones de los FANI siguen sin explicación debido a la escasez de datos, sin embargo "hay un pequeño puñado de casos en los que tenemos más datos, aunque nuestro análisis simplemente no ha sido capaz de reunir una imagen completa de lo que pasó", señaló Bray.

Aunque los analistas deben considerar la posibilidad de que una aeronave avanzada utilice tecnología de "gestión de firmas" para ocultar sus capacidades de vuelo, "no tenemos conocimiento de ningún adversario que sea capaz de hacer volar una aeronave sin ningún medio de propulsión discernible", añadió el subdirector.

Por su parte, el legislador Adam Schiff aseveró que el objetivo de la audiencia consiste en arrojar luz sobre "uno de los grandes misterios de nuestro tiempo y romper, mediante la verdad y la transparencia, el ciclo de excesivo secretismo y especulación".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!