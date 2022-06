China organiza una unidad de patrullaje aéreo-naval en torno a Taiwán

El Ejército Popular de Liberación de China (EPL) organizó un patrullaje conjunto de su aviación y flota naval en el área de Taiwán, informó este miércoles el portavoz del Comando del Teatro del Este chino, Shi Yi.

De acuerdo con el vocero, citado por el portal oficial militar del país, la unidad de patrulla fue creada "recientemente" y tiene como objetivo la "preparación para el combate de servicios múltiples en el espacio marítimo y aéreo".

La medida tiene que ver con la tensión observada últimamente en torno a la isla, considerada por Pekín como parte integral de China. El EPL se ha comprometido una vez más a contrarrestar cualquier intento de independizar Taiwán.

"Las tropas del Teatro [Este] continúan fortaleciendo su entrenamiento y los preparativos militares, mejorando su capacidad para realizar sus misiones y frustrando resueltamente cualquier interferencia de fuerzas externas y los intentos separatistas", señala el comunicado.

Este lunes, el Ministerio de Defensa de Taiwán denunció que 30 aviones militares de China ingresaron en la parte suroeste de su zona de identificación de defensa aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés). Se trata del mayor ingreso de aviones de Pekín a esa zona desde el pasado 23 de enero, cuando Taipéi informó de la incursión de 39 aeronaves.

Un día después, este martes, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, advirtió que "EE.UU. se perjudicará a sí mismo" si no cambia su posición respecto a Taiwán y no se adhiere al principio de una sola China. "Las relaciones chino-estadounidenses no pueden deteriorarse más. Se debe tomar la decisión correcta: corregir la cognición estratégica y abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, consolidar la base política y manejar adecuadamente las diferencias, salir de la lógica de la competencia y mejorar los intercambios y la cooperación", aseveró Wang en su discurso.

Aunque Washington no reconoce a Taiwán —que se autogobierna desde 1949 con una administración propia, como país independiente—, mantiene una política de ambigüedad estratégica hacia la isla, reservándose el derecho a mantener relaciones especiales con Taipéi, que, en su opinión, toma sus propias decisiones.