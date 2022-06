Biden evaluaría visitar Arabia Saudita, país que una vez prometió convertir en un "paria", en un intento de rebajar los precios del crudo

El presidente estadounidense, Joe Biden, planea visitar este mes Arabia Saudita con la intención de reconstruir las relaciones entre ambos países y al mismo tiempo buscar una solución para rebajar los precios de los combustibles en EE.UU., reportan varios medios locales citando a sus fuentes.

Unos funcionarios de la Administración Biden señalaron que se espera que el mandatario llegue a Riad en el marco de un viaje que incluiría también visitas a Israel, Alemania y España. Según su información, el inquilino de la Casa Blanca se reunirá con el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán.

Entretanto, el propio Biden declaró este viernes que "no tiene planes directos por el momento" de visitar Arabia Saudita, pero ha estado trabajando en cómo poder "llevar más estabilidad y paz a Oriente Medio". "Hay posibilidad de que me reúna con los israelíes y algunos países árabes […] Arabia Saudita estaría incluida en esto si yo fuera, pero no tengo planes directos en este momento", indicó.

Las relaciones entre Washington y Riad se enturbiaron particularmente en 2019, tras el escándalo por el asesinato del periodista opositor saudí Jamal Khashoggi. Cuando aún era candidato presidencial, Biden prometió convertir a Arabia Saudita en un "paria" en la arena internacional y denunció los abusos a los derechos humanos en ese país.

Recientemente, tras el inicio del operativo militar ruso en Ucrania, EE.UU. impuso sanciones a las importaciones de petróleo y gas rusos. En este contexto, Wall Street Journal publicó en abril que Washington pidió a Riad aumentar su producción de crudo para bajar los precios en el mercado mundial y en el país norteamericano, donde el coste de la gasolina batió un récord en mayo. Sin embargo, en aquel momento el reino no respondió a la petición.

La semana pasada, se reportó que dos asesores de Biden llegaron en una visita no anunciada a Arabia Saudita. De acuerdo con la información difundida, el coordinador de la Casa Blanca para Oriente Medio, Brett McGurk, y el enviado del Departamento de Estado para Asuntos Energéticos, Amos Hochstein, se reunieron con altos cargos saudíes para mantener conversaciones sobre un posible aumento de la extracción de crudo.

Cabe recordar que el vice primer ministro de Rusia, Alexánder Nóvak, declaró este jueves que los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) han tomado la decisión de aumentar la producción por encima de los volúmenes previamente planificados. Nóvak concretó que la medida se debe al aumento de la demanda de crudo en verano.