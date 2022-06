Leonidas Iza afirma que fue "secuestrado políticamente" por el Gobierno de Ecuador y denuncia "presión política" dirigida por Guillermo Lasso

El líder de la la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, denunció este miércoles que fue "secuestrado políticamente" por el Gobierno de Guillermo Lasso, y acusó que es víctima de presiones para dejar de lado las protestas en el país.

"He recuperado mi libertad bajo el debido proceso. No me he escapado", dijo Iza tras ser liberado en horas de la madrugada, luego de ser detenido acusado de paralizar el transporte público. Y añadió: "Está absolutamente claro que hay una presión política dirigida por usted", dijo dirigiéndose al presidente Lasso.

El dirigente denunció que en un primer momento fue acusado por el delito de "terrorismo", y luego fue cambiada la carátula de su proceso por bloqueo del tránsito en delito flagrante.

🔴 #ATENCIÓN | @LeonidasIzaSal1, líder de la @CONAIE_Ecuador, detalló el momento de su detención y reclama presión política por parte del Gobierno. ⚠️💬 "Fui secuestrado políticamente por el Gobierno e @LassoGuillermo. He recuperado mi libertad bajo el debido proceso". ⬇️ pic.twitter.com/uh0xXHk2SJ — Radio Pichincha (@radio_pichincha) June 15, 2022

Iza dijo además que fue víctima de una "emboscada" del Ejército ecuatoriano para detenerlo cuando transitaba en un vehículo, por una carretera que estaba normalmente transitable.

Además, manifestó que durante el registro de sus pertenencias "únicamente encontraron" en su bolsillo un dólar con 55 centavos, una moneda de 2 euros, las llaves de su casa y un llavero. "Jamás se vio en el lugar ni quema de llantas ni de montículos, todos los vehículos estaban transitando", indicó.

El líder aborigen recuperó su libertad este miércoles por orden judicial, en el tercer día de las movilizaciones sociales en contra del Gobierno, que cuestionó las protestas porque "favorecen a grupos de narcotraficantes".

En la misma jornada, la Justicia de Ecuador negó un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del dirigente de la Conaie, impulsor del Paro Nacional contra el incremento de los combustibles.

Si bien al momento de la audiencia judicial Iza ya había sido liberado, con ese recurso su abogado esperaba una reparación integral de parte del gobierno de Guillermo Lasso, con el objetivo de que cesen los "actos de hostigamiento" y la "persecución" por sus actividades de protesta.