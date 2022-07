Un niño contrae una rara enfermedad tras ser picado por una garrapata mientras nadaba

Un niño de 3 años originario de Harvey Lake, en Pensilvania, contrajo una extraña enfermedad que le ocasionó una inflamación en el cerebro, luego de ser picado por una garrapata mientras nadaba en la piscina de un vecino, informa The New York Post.

Según la madre del menor, Jamie Simoson, los hechos ocurrieron el pasado 15 de junio, cuando observó una pequeña mancha roja en la espalda de su hijo, percatándose que esta había sido provocada por un arácnido más pequeño que la punta de un bolígrafo.

"No estaba incrustado, no estaba hinchado", comentó Simoson, quien explicó que extrajo la garrapata "fácilmente con un par de pinzas", asegurando que aún "estaba viva". "Él no tenía necesariamente ninguna marca en su espalda hasta unos días después; solo había una pequeña protuberancia roja", indicó.

Transcurridas 2 semanas después del incidente, el niño comenzó a presentar síntomas poco comunes para su edad, siendo el más alarmante el dolor de cabeza. Al ver que el estado de salud de su hijo se agravaba, Simoson decidió llevarlo al hospital. Después de practicarle una resonancia magnética, los neurólogos diagnosticaron al menor con meningoencefalitis, infección que daña tanto el cerebro como los tejidos que lo rodean.

Determinado el origen de la enfermedad

El niño fue dado de alta, a petición de sus padres, tras permanecer durante 12 días hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Una prueba, realizada 3 días después de haber sido dado de alta, determinó que fue infectado por el virus de Powassan, el cual es transmitido por garrapatas.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), se han registrado 178 casos de esta enfermedad en el país desde el 2011.

A pesar de que sus padres han notado una mejoría, aún persisten algunos efectos del virus en su cuerpo. "Vemos algunas debilidades claras en el lado izquierdo cuando se trata de su pierna y su brazo", precisó Simoson, añadiendo que parece haber retrocedido un poco cognitivamente. Sin embargo, mencionó que se mantienen optimistas respecto a su recuperación.