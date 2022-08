Moscú califica de "disparo en su propio pie" la decisión de la UE de suspender el régimen simplificado de visados con Rusia

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso subrayó que la decisión del bloque no quedará sin respuesta.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexánder Grushkó, calificó la decisión de la Unión Europea (UE) de suspender por completo el régimen simplificado de visados con Rusia de "disparo en su propio pie".

"Si Bruselas ha decidido dispararse en el pie una vez más, es su elección", afirmó el alto diplomático este miércoles, citado por RIA Novosti, agregando que tales medidas son "salvajes y una vergüenza para la 'Europa ilustrada'".

Grushkó explicó que los países comunitarios, al cortar la comunicación con Rusia, castigan a sus propios ciudadanos, en particular, privan a los que quieren trabajar en el país eslavo de la oportunidad de venir.

En este contexto, el vicecanciller ruso subrayó que la decisión del bloque no quedará sin respuesta. "La violación, elusión o retirada del acuerdo sobre el régimen simplificado de visados con Rusia por parte de la UE no quedará sin consecuencias. Nos corresponderá a nosotros decidir si las medidas serán simétricas, asimétricas o de otro tipo que la UE no espera", detalló.

Previamente esta jornada, el alto representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad, Josep Borrell, anunció que el bloque ha alcanzado un acuerdo político para suspender por completo el régimen simplificado de visados con Rusia. La decisión adoptada hoy "reducirá significativamente el número de nuevos visados emitidos por los Estados de la UE", recalcó.

La suspensión completa del acuerdo sellado entre Moscú y Bruselas en 2007 trae consigo una serie de cambios que afectarán a los rusos de a pie. Para empezar, la tasa por la tramitación de visados de corta duración pasará de costar 35 a 80 euros, mientras que el plazo en el que se procesa el formulario para obtener visados puede alargarse. Asimismo, los rusos deberán presentar documentos adicionales en función del motivo de viaje.