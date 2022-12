Gobernadora de Dakota del Sur prohíbe a los empleados estatales usar TikTok

La gobernadora de Dakota del Sur (EE.UU.), Kristi Noem, ha firmado una orden ejecutiva que prohíbe a todas las agencias, empleados y contratistas del gobierno estatal utilizar la red social china TikTok.

"Esta orden es en respuesta a la creciente amenaza a la seguridad nacional que representa TikTok debido a sus operaciones de recopilación de datos en nombre del Partido Comunista de China", señala el comunicado de prensa emitido este martes por la oficina de la mandataria.

De vigencia inmediata, la disposición impide descargar o usar la aplicación y visitar su sitio web "en dispositivos electrónicos de propiedad estatal o arrendados por el estado capaces de conectarse a Internet".

Noem afirma que la decisión hace parte de los esfuerzos de Dakota del Sur por "proteger los datos privados de ciudadanos" que, según ella, China utiliza y recopila de quienes acceden a su plataforma para "manipular al pueblo estadounidense".

Preocupaciones de seguridad

Con más de 200 millones de descargas solo en EE.UU., TikTok, propiedad de la empresa de tecnología ByteDance, con sede en Pekín, ha sido objeto de una creciente preocupación de seguridad nacional entre los legisladores del país e incluso desde el FBI.

Recientemente, la oficina de investigación advirtió que la popular aplicación podría ser utilizada por el Gobierno chino para recopilar datos de millones de usuarios, controlar el algoritmo de recomendación o el 'software' en millones de dispositivos e influir en sus usuarios y adoctrinarlos sutilmente. Las políticas chinas permiten a sus autoridades obligar a las empresas que operan dentro del país a compartir sus datos, lo que le daría al Partido Comunista la posibilidad de acceder a secretos comerciales, propiedad intelectual confidencial y datos personales, asegura un informe del medio NPR.

Prohibir TikTok en EE.UU.

A comienzos de noviembre, Brendan Carr, uno de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por sus siglas en inglés) pidió a la Administración del presidente Joe Biden vetar TikTok.

"No creo que haya otro camino a seguir que no sea una prohibición", aseguró, hablando del potencial riesgo de que un actor estatal chino use la red para influir de manera encubierta en los procesos políticos de la nación norteamericana.

Pese a que la FCC no tiene autoridad para regular TikTok directamente, Carr aseguró que el comité interinstitucional que revisa la inversión extranjera en el país debería tratar de implementar una prohibición. Además, envió cartas a Apple y Google en junio pidiendo que eliminaran la aplicación de sus tiendas.

Al respecto, un portavoz de la plataforma china le aseguró en un comunicado al portal Axios que Carr "no tiene ningún papel en las discusiones confidenciales con el Gobierno de EE.UU. relacionadas con TikTok y parece estar expresando puntos de vista independientes de su papel como comisionado de la FCC".