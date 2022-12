Putin: Las ONG en Occidente consideran a la población de Donbass como "gente de segunda clase"

El presidente ruso dijo que Occidente y las organizaciones internacionales de derechos humanos no pueden no estar al tanto de los bombardeos ucranianos contra zonas residenciales en Donbass.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha denunciado este miércoles que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos creadas en Occidente consideran a la población del Donbass como "gente de segunda clase".

"Para ellos, las personas no tienen ninguna importancia. No es que consideren a esa gente de segunda clase, consideran a Rusia como un país de segunda categoría que no tiene derecho a existir. Este es el problema al que nos enfrentamos hoy en día y ya desde hace mucho tiempo en nuestra historia", recalcó el mandatario en una reunión con los miembros del Consejo sobre el Desarrollo de la Sociedad CIvil y los Derechos Humanos.

En esta línea, denunció que ni Occidente y ni las mencionadas ONG no pueden no estar al tanto de que Ucrania lanza constantes ataques contra zonas residenciales en las repúblicas de Donbass. "Nadie puede ignorarlo, todo el mundo calla como si no pasara nada. Y esto es terrible", lamentó.

Paralelamente, Putin aseveró que la mayoría de las entidades occidentales de DD.HH. fueron creadas, no para cumplir con sus metas iniciales, sino como "una herramienta de influencia sobre la política interior de Rusia y otros países de la antigua URSS".

El mandatario acentuó que la comunidad internacional hizo la vista gorda ante la violación de los derechos de la población en Donbass y solo "despertó" tras el inicio del operativo ruso. En este sentido, se refirió al Consejo de DD.HH. de la ONU y al Consejo de Europa, entre otras organizaciones, que desde 2014 hacían "como si todos fueran sordos y ciegos a la vez" respecto al conflicto en Ucrania.

En cambio, a raíz de la operación militar rusa estas organizaciones empezaron a "demostrar descaradamente su cínica parcialidad". "Todo ello hizo que estas organizaciones no pudieran cumplir sus tareas estatutarias. Debido a su evidente parcialidad, Rusia se vio obligada a retirarse de varias de estas organizaciones", explicó el presidente. En este sentido, subrayó que la doctrina de los DD.HH. se usa para "destruir la soberanía de Estados" y para justificar "el dominio occidental" a nivel político, económico e ideológico.

Ante este panorama, Rusia seguirá luchando de forma paulatina por sus intereses. “Que nadie cuente con otra cosa. Sí, lo haremos de diferentes formas y por diferentes medios, pero, sobre todo, por supuesto, nos centraremos en los medios pacíficos. Pero si no queda otro remedio, nos defenderemos con todos los medios a nuestra disposición", resaltó.

Más información, en breve.