Víktor But a RT: "Todo lo que me pasó a mí, le está pasando ahora a nuestro país"

El empresario destacó que durante el proceso en su contra la juez admitió que él era un hombre de negocios "normal" que no hizo nada "ilegal".

El empresario ruso, Víktor But ha relatado en una entrevista exclusiva a RT cómo fueron los años que pasó encarcelado en EE.UU. por cargos de tráfico de armas.

En particular, recordó que el sistema carcelario estadounidense fue "creado por los nazis" en el marco de la Operación Paperclip (Sujetapapeles) tras las Segunda Guerra Mundial.

"¿Voy a golpearme la cabeza contra la puerta? Eso no ayuda [...] y empezaba mi día haciéndome reír", recordó el empresario en la entrevista con la diputada de la Duma Estatal rusa, María Butina.

En este sentido, señaló que su tranquilidad fue, precisamente, lo que más irritaba a los funcionarios del sistema penitenciario. Sin embargo, el empresario admitió que lo más difícil de su paso por prisión fue la falta de contactos con familiares y amigos, aunque hablaba con su esposa y con su madre por teléfono.

Un empresario "normal" que no hizo nada "ilegal"

"Incluso la juez dijo: 'disculpe, no vi nada en este juicio de lo que acusan a Víctor. Es un hombre de negocios normal. Muchos empresarios hacen lo mismo. No hizo nada ilegal", evocó el entrevistado.

Además, indicó que cuando la juez preguntó a un agente que detuvo a But en Tailandia qué sabía sobre el ciudadano ruso, el hombre confesó que solo había leído un libro y había visto la película de Hollywood 'Lord of War' (El señor de la guerra) que se inspira libremente en algunas acciones atribuidas a But.

Asimismo, recordó que en su comparecencia ante la juez los agentes admitieron que no contaban con un intérprete del idioma ruso. "Este es el nivel", resumió But.

"Guerra no declarada contra mi familia y mi país"

"Todo lo que me pasó a mí, le está pasando ahora a nuestro país", comentó el empresario ruso, que recordó que se encuentra bajo las sanciones estadounidenses desde hace al menos 22 años.

"Bloquearon mis cuentas bancarias, cerraron mi empresa e intentaban detenerme por todos los medios", recordó. Esa "guerra no declarada [de EE.UU.] que comenzó contra mi familia, poco a poco lo fueron aplicando a Rusia", agregó.

Por otra parte, But arremetió contra las políticas de Occidente y su deseo de imponer su ideología a escala global. "Lo que está ocurriendo ahora en Occidente es el suicidio de la civilización y si no se impide este suicidio en un territorio que no está controlado por los anglosajones, todo el planeta se suicidará", afirmó.

Sobre el operativo en Ucrania: "No entendí por qué no se lanzó antes"

Preguntado sobre el conflicto en Ucrania, But opinió que Rusia debería haber empezado su operación militar especial mucho antes.

"La apoyo completamente, si yo tuviera la oportunidad y las aptitudes necesarias, sin duda iría como voluntario", aseguró.

Acusaciones por vínculos con los talibanes

En relación a las acusaciones de EE.UU. contra él relativas al suministro de armas a los talibanes, But descartó cualquier vínculo con esta organización terrorista y señaló que en su tiempo incluso los talibanes pusieron precio por su cabeza.

"Los estadounidenses me acusaron de enviar doscientos tanques T-90. Doscientos tanques son doscientos vuelos. ¿Dónde están las pruebas? Son acusaciones sin base alguna", dijo.

La decadencia mediática estadounidense

En este contexto, criticó el bajo nivel de los medios estadounidenses, resaltando que incluso "la propaganda soviética se daba cuenta que no podía pasarse de la raya".

But comentó que en su reclusorio, donde había 35 presos "nadie cree lo que dice la CNN y todos estos canales" respecto a temas como el conflicto en Ucrania o las elecciones en el país.