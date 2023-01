Zelenski critica al COI por su intención de permitir la participación de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de 2024

Desde el Comité Olímpico Internacional destacan que "excluir a atletas por su pasaporte no corresponde a los valores y la misión de la Carta Olímpica".

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha criticado a la dirección del Comité Olímpico Internacional (COI) por su intención de permitir que atletas rusos y bielorrusos compitan en los Juegos Olímpicos de 2024 en París bajo bandera neutral, afirmando que Kiev hará todo lo posible por impedirlo.

Este miércoles, el COI comunicó que se debe "respetar el derecho de todos los atletas a ser tratados sin discriminación alguna, de conformidad con la Carta Olímpica". "Los gobiernos no deben decidir qué atletas pueden participar en qué competición y qué atletas no. No se debe impedir competir a ningún atleta solo por su pasaporte", declaró.

Posteriormente este viernes, el jefe del COI, Thomas Bach, reafirmó esta postura y destacó que "excluir a atletas por su pasaporte no corresponde a los valores y la misión de la Carta Olímpica".

En respuesta, el presidente ucraniano declaró que "no se puede evitar sentirse decepcionado" por las declaraciones de Bach. "La neutralidad no existe en una guerra como esta", declaró este viernes en su mensaje a la nación, al agregar que "no quiere entrar en qué motivó exactamente al Sr. Bach a promover tal iniciativa".

Además, según el presidente del Comité Olímpico Nacional de Ucrania, Vadím Gutzeit, su país podría negarse a participar en los JJ.OO. en caso de la presencia de atletas de estos países.

Respecto a estas declaraciones, Bach dijo estar al tanto de la postura de Ucrania, "que no solo quiere aislar a Rusia como Estado, sino busca un aislamiento total de todos los rusos".