IA predice que el calentamiento global superará los 1,5 °C en la década de 2030

El calentamiento global está en camino de alcanzar los 1,5 °C por encima de las medias preindustriales a principios de la década de 2030, independientemente del grado en que aumenten o disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos diez años, según un estudio publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La investigación, llevada a cabo por científicos climáticos de la Universidad de Stanford y la Universidad Estatal de Colorado, se basa en el análisis de datos mediante inteligencia artificial (IA) para predecir el cambio climático a partir de las recientes observaciones de la temperatura en todo el mundo.

Si las emisiones nocivas siguen siendo elevadas durante las próximas décadas, la IA predice una probabilidad del 50 % de que para mediados de este siglo la Tierra se caliente 2 °C en promedio en comparación con la época preindustrial, y una probabilidad de más de 4 sobre 5 de que alcance ese umbral para 2060.

"Nuestro modelo de IA está convencido de que ya se ha producido un calentamiento suficiente como para que se superen los 2 °C si se tarda medio siglo más en alcanzar las emisiones netas cero", comentó Noah Diffenbaugh, uno de los autores del estudio.

El propio Diffenbaugh reconoce que esta conclusión puede suscitar controversia entre científicos, ya que otras evaluaciones autorizadas, como el informe más reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, concluyen que es improbable que se alcance el umbral de los 2 °C si las emisiones se reducen a cero antes de 2080.