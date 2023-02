Polonia descarta el envío de sus cazas F-16 a Ucrania

El viceministro de Defensa de Polonia, Wojciech Skurkiewicz, declaró este martes que su país no suministrará a Ucrania cazas F-16, aeronaves de producción estadounidense, a partir de su propio arsenal.

"No se trata de entregar los F-16 polacos", escribió el alto funcionario en su cuenta de Twitter. De esta forma respondió a los comentarios del diputado de izquierda Pawel Krutul, quien tuiteó lo siguiente: "Si el Ministerio de Defensa Nacional entrega a Ucrania cazas F-16 polacos, en lugar de MiG-29 rusos, ¡significará que nos desarmamos!”.

La aclaratoria de Skurkiewicz se produce luego de que este lunes el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, asegurara que Varsovia, que actualmente dispone de 48 unidades de F-16 de varias versiones actualizadas, entregaría esos cazas a Kiev solo en "total" coordinación con la OTAN. Por su parte, el jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, señaló el lunes que los esfuerzos para obtener otras unidades de F-16 "continúan" y que tienen "señales positivas" de Polonia.

¿Cuál es la postura de otros países?

El tema del posible envío de aviones F-16 está al rojo vivo, tanto a nivel político como mediático, tras el compromiso de varios países, como EE.UU., Alemania o Polonia, entre otros, de dotar a Kiev con tanques occidentales.

Sin embargo, las discusiones en torno a la entrega de aviones de combate occidentales no están exentas de roces. Así, el presidente estadounidense Joe Biden ya se pronunció en contra del suministro de aeronaves estadounidenses de avanzada. Mientras, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, también descartó el envío de aviones británicos. Un portavoz de su Gobierno argumentó que tal paso "no sería práctico", ya que la capacitación de militares ucranianos para el pilotaje de aeronaves "sofisticadas" tardaría mucho tiempo, recoge The Guardian.

A su vez, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, manifestó que este tema no está sobre la mesa. "La cuestión de los aviones de combate ni siquiera se plantea. Sólo puedo aconsejar no entrar en una constante guerra de ofertas cuando se trata de sistemas de armas", dijo Scholz en una entrevista para el diario Der Tagesspiegel el 29 de enero.

Entre los que no excluyen el escenario de entregas están naciones como Francia o Países Bajos. Tras ser preguntado al respecto, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló el lunes que "en principio, nada está prohibido", al tiempo que enumeró tres criterios para considerar un eventual envío. En paralelo, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, enfatizó que "no hay tabú" en relación con las entregas de F-16.