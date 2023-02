Rusia ante la ONU: "Sabemos con gran probabilidad no solo quién, sino también cómo se realizó el sabotaje del Nord Stream"

El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido este martes a petición de Rusia para discutir las recientes investigaciones que señalan a Estados Unidos como el presunto responsable de los actos de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream el pasado 26 de septiembre.

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, sugirió al secretario general de la ONU, António Guterres, crear una comisión independiente para investigar el ataque con explosivos contra los gaseoductos Nord Stream y Nord Stream 2.

"Desgraciadamente no tenemos otra forma de saber la verdad. Las investigaciones que están llevando a cabo los países nórdicos y Alemania no solo no son transparentes, sino que, como ya es obvio, tienen como único objetivo cubrir sus huellas, y proteger a su gran hermano estadounidense", destacó el diplomático ruso. "No se nos permite acceder y se ignoran arrogantemente todas las peticiones", agregó.

De igual manera, Nebenzia resaltó que es "extraño" que los países mencionados, que participan en las investigaciones, no hayan solicitado previamente esta reunión. "No vemos que se nieguen a participar en otras reuniones. Huelga decir que no hay ni puede haber confianza en ellos".

Asimismo, aseguró que Rusia sabe con "gran probabilidad quién voló los gasoductos y cómo, así como los motivos y el método para cometer el crimen". Además, aseveró que los países que estuvieron detrás del sabotaje "tienen que indemnizar a Rusia por los daños causados".

Por su parte, la subsecretaria general de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, aseguró que la organización no puede confirmar ni verificar las acusaciones de sabotaje en los gasoductos.

"Reitero que la ONU no está en condiciones de confirmar o verificar ninguna acusación concreta sobre estos incidentes y está a la espera de los resultados de las investigaciones nacionales", declaró. "Dada la sensibilidad de esta cuestión y la especulación que la rodea, pedimos a todas las partes que actúen con moderación y se abstengan de especular", subrayó.

Chocante descubrimiento

El pasado 8 de febrero, el legendario periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer en 1970, publicó un artículo en el que afirma que buzos de la Marina estadounidense colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022.

Según una fuente familiarizada con el asunto, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios BALTOPS 22 de la OTAN. De acuerdo con el periodista, Noruega ayudó a los buzos a colocar las cargas bajo los gasoductos.

Tres meses más tarde, los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir los gasoductos.

Hersh sostiene que el presidente de EE.UU., Joe Biden, decidió sabotear el Nord Stream después de más de nueve meses de discusiones secretas con el equipo de seguridad nacional de Washington, abordando diferentes maneras de hacerlo.

Occidente refuta las revelaciones

La Comisión Europea (CE) se ha negado a comentar las revelaciones de Hersh, calificándolas como una "especulación".

"No comentamos las especulaciones acerca de los autores del acto de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream. La única base para cualquier posible respuesta a esta pregunta es una investigación oficial", sostuvo la representante del servicio de prensa de la CE, Andrea Masini, en declaraciones a TASS.

Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó el domingo pasado durante una entrevista con Fox News que EE.UU. no estuvo implicado en el sabotaje de los gasoductos.

"Es una historia completamente falsa, no hay nada de verdad en ella […] Ni una pizca. No es verdad. Estados Unidos —ningún agente de Estados Unidos— no tuvo nada que ver con eso. Nada", aseguró el funcionario.

Más información, en breve.