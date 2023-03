"Eres una basura": dos mujeres racistas agreden física y verbalmente a una venezolana en España

Dos mujeres racistas y xenófobas, de nacionalidad española, agredieron verbal y físicamente a una joven suramericana luego de provocar un accidente vial por conducir en estado de embriaguez en Alicante, al sureste de España.

A través de un video difundido en las redes sociales, se puede observar el ataque violento ejecutado por ambas agresoras en horas de la noche, tras impactar de frente el vehículo de la víctima mientras conducían ebrias en sentido contrario. El incidente habría ocurrido esta semana, pero se desconoce la fecha exacta.

Según consta en el video, las mujeres que provocaron el choque se bajaron del vehículo y una de ellas, al darse cuenta de que la víctima tenía acento extranjero, comenzaron a insultarla con dichos xenófobos y racistas.

Acto seguido, la mujer que conducía ebria admitió que había violado las leyes de tránsito: "Yo he cometido un error y no pasa nada, pero tú eres Machu Picchu". Luego, agregó: "A mí la Guardia (Civil) me va a juzgar por un delito vial, pero tú eres Machu Picchu", insiste la mujer, que tomó como referencia para proferir su xenofobia, la antigua ciudad inca ubicada en Perú.

"Tú eres Machu Picchu", repite la agresora y pregunta a la víctima: "¿Sabes qué es lo que es Machu Picchu? Tú, eres una indígena, Machu Picchu, y aquí en España eres una puta basura, eres una mierda".

Seguidamente, la atacante intenta insultar a la joven diciéndole: "y tus antepasados comen arroz". "¿Tú quieres ser una española? Tú eres una perra, yo tengo los ojos azules y tú eres una basura, mira mis ojos, mira mis ojos", continúa.

Ataques físicos

De acuerdo al registro audiovisual, las mujeres acosan constantemente tanto a la víctima como a su compañero. Tras un rato de insultos, las agresoras proceden a atacarlos con puñetazos y patadas, e incluso llegan a golpear el vehículo de la chica.

Luego persiguen y golpean al acompañante de la víctima, mientras le dicen "hijo de puta". Igualmente, la joven suramericana, al ser agredida por una de las xenófobas, pide "auxilio" en medio de la calle solitaria.

Por su parte, el joven, que intentaba comunicarse vía telefónica con las autoridades, pudo zafarse de ambas agresoras, pero inmediatamente las atacantes se dirigieron hacia su acompañante y comenzaron a golpearla nuevamente. Una de ellas le realizó mordidas a la altura de la nuca, lo que provocó que la joven gritara desesperada de dolor y pánico.

"Esto sucede en el siglo XXI"

La mujer que resultó agredida fue identificada como Adriana González, una joven periodista de nacionalidad venezolana que reside en España desde hace 8 años, detalla el medio español Tribuna Digital 7.

"Dos conductoras ebrias venían en sentido contrario, en el carril donde yo debo conducir, y me han impactado de forma frontal. Al bajarme del coche, se han dado cuenta que era latina y esto las ha hecho ponerse libres de la rabia", explicó la víctima en un video con su testimonio sobre lo que sucedió esa noche.

La víctima explica que durante el hecho, las agresoras la atacaron físicamente de distintas formas. "Me han tirado al suelo, golpeado, arañado, mordido. Tengo como resultado una rectificación en la cervical, mordidas, un edema en la parte trasera de mi cabeza, tengo un esguince de tobillo", agregó.

Habló Adriana González, la venezolana víctima de la xenofobia de dos españolas borrachas que causaron un accidente de tránsito.“Me tiraron al suelo, golpearon, arañaron, mordieron. Llevo ocho años en España y si me hubieran dicho que esto me iba a pasar, no lo hubiera creído”. pic.twitter.com/YSsWYITL1K — Directo a la Fuente (@directolafuente) March 1, 2023

La joven también comentó que "Adrián", el chico que la acompañaba, al intentar defenderla con cautela para no incurrir en violencia de género, también resultó golpeado por las atacantes. "Al tratarse de mujeres no puede defenderse ni defenderme mucho, y al tratar de separarlas de mí, lo golpeaban a él".

"Cuando llegó la Guardia Civil reaccionaron de forma violenta también", agregó la periodista, y detalló que las agresoras dieron positivo al control de alcoholemia y que seguramente les quitarían el carnet de tránsito.

González comentó que iniciaron procesos penales contra las dos atacantes, por los delitos de violación a las leyes de tránsito y el choque contra su automóvil. Además, adelantó que su acompañante puso una denuncia por agresión y crímenes de odio.

"Pudieron poner la vida de muchas personas en riesgo, si el accidente no hubiera sucedido en una vía pequeña del pueblo sino en una autovía, podrían haber matado a alguien", agregó González.

La joven comentó que en los ocho años y medio que tiene en España, jamás se imaginó que le iba a suceder algo parecido. "Estoy segura que muchas otras personas pueden haber sufrido ataques similar al mío y no haber podido reaccionar como yo, coger una cámara y grabarlo para tener prueba de que esto sucede en el siglo XXI", añadió.

