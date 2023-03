Recuperan 9 cajas de documentos de Biden de la oficina de su exabogado personal

El material se encuentra en poder del Archivo Nacional desde noviembre, pero la agencia aún "no ha revisado el contenido" para determinar si hay material clasificado.

La Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. recuperó nueve cajas con documentos de Joe Biden de la oficina de su exabogado, Patrick Moore. Así lo revela una carta de esa agencia —obtenida por Fox News— en respuesta a una solicitud de información de los senadores Ron Johnson y Chuck Grassley, sobre el material descubierto en noviembre en un centro de estudios de Washington relacionado con la época de Biden como vicepresidente.

Hasta ahora se desconocía el número de cajas incautadas, que, según explica la NARA, Moore había trasladado a las instalaciones de su bufete de abogados en Boston desde la oficina de Biden en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un 'think tank' creado en 2018 que alberga programas académicos y eventos centrados en política exterior.

El Archivo Nacional se enteró de la nueva ubicación de los documentos el pasado 3 de noviembre, tras comunicarse con el letrado para coordinar su recogida. El 9 de noviembre fueron trasladados y asegurados en la Biblioteca y Museo Presidencial de John F. Kennedy, localizada también en Boston.

Pese a que la NARA ha mantenido bajo su poder por cuatro meses el conjunto de archivos encontrados en la oficina de Moore, confesó en su misiva que aún "no ha revisado el contenido" para determinar si hay material clasificado.

Moore era parte del equipo legal personal de Biden que manejaba los registros de su mandato como vicepresidente, de los cuales una decena de documentos clasificados fueron encontrados en su despacho en el Centro Penn Biden, utilizado por el mandatario desde mediados de 2017 hasta el inicio de su campaña presidencial en 2020. Según CBS, Moore comenzó a trabajar para la oficina del fiscal general de Massachusetts a mediados de enero y ya no representa al presidente.