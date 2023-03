Netflix elimina una serie animada para niños en edad preescolar con contenido LGBT

Netflix ha retirado de su plataforma un programa animado dirigido a niños en edad preescolar con contenido LGBT, en el que uno de sus personajes se identifica como no binario, informa Daily Mail.

La semana pasada la plataforma de entretenimiento estrenó la quinta y última temporada de la serie 'Ridley Jones'. En uno de sus episodios, una bisonte llamada 'Winifred' decide revelar que no es hembra.

"Mi corazón me dice que la forma en que me siento más yo mismo es usando el nombre de Fred. Eso es porque no soy binario y Fred es el nombre que mejor me queda. Y también uso 'ello', porque identificarme como 'ella' o 'él' no me parece lo correcto", dice el personaje. Ante la revelación, la abuela de 'Winifred' se disculpa por haber usado el nombre y pronombre incorrecto con su nieta.

Su creadora, la guionista estadounidense de programas infantiles Chris Nee, que a los 18 años se declaró lesbiana, lamentó a través de su cuenta de Twitter que la empresa de entretenimiento no haya promocionado dicho episodio. "No me sorprende que Netflix haya eliminado silenciosamente el primer programa preescolar que tiene un personaje no binario", escribió Nee. La guionista además celebró que la escena es "una hoja de ruta para salir del clóset".

Críticas

En las redes sociales, muchos internautas han criticado duramente la serie animada y algunos la calificaron de "basura". "Un nuevo programa de Netflix pidiendo a los niños que cuestionen su sexo y los pronombres. Esto es más que asqueroso", tuiteó el político estadounidense Ryan James Girdusky. "Si no supervisa lo que ven sus hijos, será mejor que mantenga los dedos cruzados", comentó un internauta.

"Mi hija vio este programa. No tenía idea de que tuviera esta suciedad. Netflix y Disney se han convertido en lugares muy inseguros para los niños", criticó otro usuario. "¿Tus hijos ven Ridley Jones? Presenta a una bisonte hembra que no se identifica como hembra ni como macho, y quiere que se le llame con el pronombre 'ello'", criticó una tercera persona.