EE.UU. insta a que el mundo "no se deje engañar" por cualquier iniciativa de paz que promuevan Rusia y China

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha mostrado escéptico ante cualquier iniciativa de paz que pueda promover el presidente chino, Xi Jinping, durante su visita a Moscú, del 20 al 22 de marzo.

Según indicó el alto funcionario en una reunión informativa este lunes, China utilizará esta visita "para reiterar los llamamientos a un alto el fuego bajo su propuesta de paz". Sin embargo, expresó sus dudas de que Pekín estuviera salvaguardando la "soberanía y la integridad territorial" de Ucrania.

"Cualquier plan que no dé prioridad a este principio fundamental es, en el mejor de los casos, una táctica dilatoria o simplemente pretende facilitar un resultado injusto. Eso no es diplomacia constructiva", indicó Blinken. "Pedir un alto el fuego que no incluya la retirada de las fuerzas rusas del territorio ucraniano sería, de hecho, apoyar la ratificación de la conquista rusa", destacó.

"El mundo no debe dejarse engañar por ningún movimiento táctico de Rusia, apoyado por China o cualquier otro país, para congelar la guerra en sus propios términos", subrayó.

Blinken, que en esta jornada anunció 350 millones de dólares más en ayuda militar estadounidense a Ucrania, renovó su apoyo al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski. "Si China se compromete a apoyar el fin de la guerra sobre la base de los principios de la Carta de la ONU -como se pide en el punto uno de su plan-, puede comprometerse con el presidente Zelenski y con Ucrania sobre esa base y utilizar su influencia para obligar a Moscú a retirar sus fuerzas", declaró.