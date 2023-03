Turquía sobre EE.UU.: "Quieren que la guerra siga, que se prolongue"

En EE.UU. existe "un clima a favor de la guerra", especialmente en el contexto de la crisis ucraniana, afirmó este sábado el portavoz del presidente turco, Ibrahim Kalin, en una entrevista con la cadena local NTV.

"En Washington, si dejo de lado algunos nombres de la Administración en general, y si dejo de lado a ciertos líderes de opinión, hay un clima a favor de la guerra, especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania. Quieren que la guerra siga. Quieren que la guerra se prolongue, y lamentablemente, parece que la guerra se seguirá intensificando", destacó Kalin.

Además, subrayó que Turquía "seguirá manteniendo una perspectiva más constructiva", que se basa en las negociaciones de paz. "Negociemos por 10 años en lugar de una guerra por 2 o 3 años", aseveró. Dijo también que las sanciones antirrusas hicieron a Moscú acercarse a Pekín.

La semana pasada, el coordinador para Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que Washington se opone al cese al fuego inmediato en Ucrania y no apoya el plan chino para una solución política del conflicto. Además, calificó de "inaceptable" cualquier iniciativa de paz que puedan promover el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, ya que considera que estos países pretenden "reescribir las reglas del juego a nivel mundial". Este martes, explicó que EE.UU. ha reiterado que no quiere un alto al fuego inmediato en Ucrania por temor a que Rusia lo use para reabastecer sus filas.