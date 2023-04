La Casa Blanca acusa a Brasil de repetir "como un loro la propaganda rusa y china" sobre Ucrania

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, criticó este lunes al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, por sus afirmaciones de que EE.UU. debe dejar de fomentar el conflicto en Ucrania.

"Es necesario que EE.UU. deje de alentar la guerra y empiece a hablar de paz", sostuvo el mandatario brasileño durante su visita a China, agregando que es igual de "necesario" que la Unión Europea empiece a buscar vías para un arreglo pacífico entre Moscú y Kiev.

En respuesta, Kirby aseguró que los comentarios de Lula estaban "simplemente equivocados". "Brasil ha abordado este tema de manera sustantiva y retórica, al sugerir que Estados Unidos y Europa de alguna manera no están interesados ​​en la paz o que compartimos la responsabilidad de la guerra", afirmó el vocero.

"En este caso, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin mirar en absoluto los hechos", dijo Kirby. Y añadió que Washington esperaba que el presidente brasileño instara a Moscú a poner fin a las hostilidades y a "retirar las fuerzas rusas de Ucrania".

A su vez, el canciller brasileño, Mauro Vieira, rechazó las críticas de EE.UU. hacia la política exterior de su país. "No. No estoy en absoluto de acuerdo. En absoluto. No sé cómo o por qué llegó a esa conclusión", manifestó Vieira al comentar las palabras de Kirby.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió este lunes con Vieira durante su visita al gigante suramericano. Brasil es el primer destino de su gira por América Latina, que se lleva a cabo del 17 al 21 de abril, y que también incluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La visita se centró en el potencial de la asociación estratégica brasileño-rusa y las perspectivas de cooperación en áreas de interés común, con foco en ciencia y tecnología, energía, defensa, comercio y educación, así como en fortalecer el diálogo político en temas bilaterales, internacionales y regionales.