La Casa Blanca dice estar "impactada" por "el tono" de las declaraciones del canciller de Brasil sobre Ucrania

"No fue un tono de neutralidad", declaró Karine Jean-Pierre.

La Casa Blanca manifestó sentirse sorprendida por "el tono" que han utilizado los líderes brasileños para exponer su punto de vista sobre el conflicto en Ucrania, que además no parece ser reflejo de una posición neutral, manifestó este martes la portavoz de la sede gubernamental estadounidense, Karine Jean-Pierre.

"Nos impactó ese tono en la conferencia de prensa del canciller [de Brasil] ayer, que no fue un tono de neutralidad, al sugerir que Estados Unidos y Europa no están interesados en la paz o que compartimos la responsabilidad por la guerra", dijo la vocera durante una rueda de prensa.

"Creemos, y esto es cierto, que está claramente equivocado. Por supuesto, queremos que esta guerra termine", aseguró Jean-Pierre. Según sus palabras, EE.UU. "no tiene objeciones a ningún país que intente ponerle fin" al conflicto entre Moscú y Kiev.

La portavoz señaló ante los periodistas que "Brasil es un país soberano y puede tomar su propia decisión". Pero aun así, Washington "confía en la fortaleza de la relación" entre ambas naciones. "Incluso si no estamos de acuerdo con algunas de las cosas que dijo el presidente, el presidente [de Brasil] Lula, seguimos confiando en eso, en ese compromiso, en esa relación", insistió Jean-Pierre.

Sus comentarios tuvieron lugar a raíz de las palabras del mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, quién afirmó durante su visita a China que las autoridades estadounidenses deben dejar de fomentar el conflicto en Ucrania. "Es necesario que EE.UU. deje de alentar la guerra y empiece a hablar de paz", sostuvo el presidente la semana pasada, y agregó que es igual de "necesario" que la Unión Europea empiece a buscar vías para un arreglo pacífico entre Moscú y Kiev.

Esas afirmaciones provocaron también la reacción del portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien consideró este lunes que los comentarios de Lula estaban "simplemente equivocados". "Brasil ha abordado este tema de manera sustantiva y retórica", afirmó el vocero, y añadió que "Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin mirar en absoluto los hechos".

Al poco, el canciller brasileño, Mauro Vieira, rechazó las críticas de EE.UU. hacia la política exterior de su país. "No. No estoy en absoluto de acuerdo. En absoluto. No sé cómo o por qué llegó a esa conclusión", manifestó al comentar las declaraciones de Kirby.

Cabe recordar que el propio Kirby había declarado en ocasiones anteriores, al igual que otros altos funcionarios estadounidenses, que Washington se opone al cese al fuego inmediato en Ucrania, como también al plan chino para una solución política del conflicto. Además, calificó de "inaceptable" cualquier iniciativa de paz que puedan promover el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, ya que considera que estos países pretenden "reescribir las reglas del juego a nivel mundial". Asimismo, alegó que EE.UU. ha reiterado que no quiere un alto al fuego inmediato en Ucrania por temor a que Rusia lo use para reabastecer sus filas.