El duelo chino-ruso por la corona mundial de ajedrez toca a su fin este domingo

El ruso Yan Nepómniashchi y el chino Ding Liren librarán este domingo su batalla final por el título de campeón del mundo de ajedrez en la ciudad kazaja de Astaná.

Este sábado, el marcador reflejaba un 7-7 al término de la partida número 14 de su maratón, por lo que este domingo disputarán al menos cuatro partidas rápidas de desempate.

En la partida del sábado Ding abrió con blancas, una pequeña, pero importante ventaja en el ajedrez de élite. Sin embargo, el jugador chino no supo aprovecharla, cometió varias imprecisiones y no logró crear problemas al ruso.

Nepómniaschi tampoco logró sacar partido a los fallos de su contrincante. Tras varios intercambios de piezas, solo un par de torres y varios peones quedaron en el tablero junto a los reyes.

Tras seis horas y media, los jugadores acordaron repartirse un punto. Preguntados sobre qué partida fue la más difícil, el maestro ruso no especificó ninguna en particular. "Todas las partidas fueron difíciles a su manera", dijo.

Mientras, Ding recordó la séptima ronda. "Tenía problemas de tiempo y, de repente, me perdí en mis pensamientos. No podía tomar una decisión. Eso también me influyó después", señaló.

Durante las cuatro partidas de desempate de este domingo, los ajedrecistas dispondrán de 25 minutos cada uno y de diez segundos más para cada movimiento. Si quedan igualados, jugarán otras dos partidas relámpago con cinco minutos de control y tres segundos por movimiento. De no salir ganador ninguno, se celebrarán otras dos partidas con las mismas reglas.

Y si el marcador sigue igualado incluso después de esta partida, se disputará una única partida con un control de tiempo de tres minutos más dos segundos de por jugada, continuándose estas partida hasta que se alcance un resultado decisivo.

Cabe recordar que el noruego Magnus Carlsen decidió retirarse del Campeonato Mundial de Ajedrez 2023, perdiendo la oportunidad de refrendar su estatus.