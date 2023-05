Venezuela denuncia que la confiscación de Citgo anula los avances de la conferencia de Bogotá

El canciller venezolano, Yvan Gil, denunció este miércoles el "zarpazo" que significa contra los avances de la conferencia de Bogotá la "nefasta licencia 42" emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE.UU. (OFAC), que permite la confiscación de la refinería petrolera estatal venezolana Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el país norteamericano, bajo control de la oposición.

"Hemos expresado la burla que ha significado esta licencia en contra del espíritu de la reunión convocada por el presidente [colombiano Gustavo] Petro", afirmó el ministro venezolano al término de una reunión en Caracas con representantes diplomáticos de los países que asistieron a la cumbre organizada por el Ejecutivo colombiano el pasado 25 de abril con el objetivo de destrabar el conflicto político en Venezuela.

Asimismo, Gil destacó que la mayoría de los 20 países que formaron parte de la conferencia de Bogotá asistieron "con buena fe de aportar soluciones en las negociaciones que desarrolla el Gobierno Bolivariano con parte de la oposición venezolana, amparada por el Gobierno de los EE.UU.". Sin embargo, "el resultado una semana después ha sido esta licencia que trata de consumar un robo de nuestra principal industria petrolera en ese país, como es Citgo", observó.

Por otro lado, recordó que en la mencionada cumbre se le pidió a Washington, de manera casi unánime, iniciar un proceso de levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, no solo porque Caracas las considera ilegales y contrarias al derecho internacional, sino porque ello también facilitaría el diálogo en Venezuela.

"Escándalo internacional sin precedentes"

En esa línea, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, señaló que el dictamen de la OFAC, que permite rematar Citgo al grupo radical de oposición vinculado a Juan Guaidó y a la llamada 'Plataforma Unitaria', bajo el nombre de 'Asamblea Nacional de 2015', es violatoria del Estado de derecho y de toda normativa internacional. "Es un escándalo internacional sin precedentes", agregó.

"No reconocemos ningún tipo de acto, no vamos a reconocer ningún tipo de negociación, no vamos a reconocer ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el Estado venezolano. Ya basta de burla a este pueblo, no lo vamos a reconocer", expresó.