WSJ: Noam Chomsky y el director de orquesta Leon Botstein admiten tratos con Jeffrey Epstein

El fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein le transfirió 270.000 dólares al filósofo Noam Chomsky y le pagó 150.000 dólares al director de orquesta y presidente de la institución educativa Bard College, Leon Botstein, reporta The Wall Street Journal este miércoles.

En una entrevista con el medio, Chomsky, un activista político y lingüista, afirmó que ocasionalmente se reunía con el multimillonario para discutir temas políticos y académicos. Al ser cuestionado inicialmente por su relación con Epstein, arremetió enérgicamente. "La primera respuesta es que no es asunto tuyo ni de nadie. La segunda es que lo conocía y nos reuníamos de vez en cuando", manifestó.

Posteriormente, confirmó que recibió una transferencia de 270.000 dólares en marzo de 2018 de una cuenta vinculada a Epstein, a quien le pidió ayuda por un "asunto técnico" que, según dijo, involucraba el desembolso de fondos comunes relacionados con su primer matrimonio. "Mi difunta esposa murió hace 15 años después de una larga enfermedad. No prestamos atención a los problemas financieros", detalló, al recalcar que no había contratado al magnate. "Fue una transferencia de fondos simple y rápida", añadió.

Esquema turbio

Por otro lado, Botstein aseguró que había mantenido reuniones con Epstein para recaudar fondos destinados a la entidad académica y que en 2016 recibió de una cuenta asociada al fallecido millonario alrededor de 150.000 dólares. Se señala que el académico obtuvo el dinero por honorarios en trabajos de consultoría de una entidad a la que Epstein lo había designado; no obstante, asevera que no realizó ningún trabajo de consultoría.

"No tengo idea de por qué inventó este esquema", dijo el académico suizo y argumentó que Epstein no quería escribir un cheque directamente a nombre de la institución. "Se compadeció de mí y me dijo: 'Te voy a dar dinero y tú haces lo que quieras con él'", relató e indicó que donó la fortuna a la universidad, cuyo portavoz confirmó.

En ese contexto, afirmó que no se había beneficiado personalmente con las donaciones, alegando que cada año fiscal realiza obsequios filantrópicos con el fin de protegerse él y proteger a la entidad académica de sospechas de que gana por su posición.

De acuerdo con el medio, estos son algunos de los muchos académicos, políticos y empresarios que se reunieron con Epstein en los años posteriores a que el magnate cumpliera en 2008 una condena en la cárcel por utilizar a una menor con fines de prostitución.