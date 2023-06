Jefe de la inteligencia exterior rusa revela que Ucrania habría continuado la fabricación de una "bomba nuclear sucia"

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso) ha recibido información que apunta a que Ucrania habría continuado la fabricación de "una bomba nuclear sucia", reveló el lunes el jefe del organismo, Serguéi Narýshkin, citado por TASS.

Según el SVR, la Inspección Estatal de Regulación Nuclear de Ucrania ha retirado para su procesamiento un lote de combustible irradiado de la central nuclear de Rivno. El material, que debía ser enterrado, fue trasladado en dos contenedores a un almacén para combustible nuclear gastado en Chernóbil, algo que las autoridades ucranianas evitaron notificar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En este contexto, el SVR le pidió al OIEA que "refuerce el control intrusivo sobre cualquier actividad" de Kiev en el ámbito nuclear y advirtió que "el posible uso de una bomba nuclear sucia por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas tendría consecuencias devastadoras para la vida y la salud de toda la población y el ecosistema de Europa del Este, incluidos los países de la UE y [los ribereños] del mar Negro".

Rusia en reiteradas ocasiones ha acusado a Ucrania de estar fabricando una "bomba sucia", no obstante, desde Kiev han rechazado categóricamente las acusaciones. El pasado mes de noviembre, expertos del OIEA inspeccionaron tres instalaciones nucleares en territorio ucraniano, pero no encontraron "indicios de actividades y materiales nucleares no declarados".