Polonia: No queremos disculpas de Ucrania por la masacre de Volinia, sino soluciones integrales

Las autoridades polacas esperan que Ucrania no ofrezca una única disculpa por la masacre de 1943 en la región de Volinia, en la que decenas de miles de polacos perdieron la vida a manos de nacionalistas ucranianos, sino un enfoque global del problema, expresó este martes el vicecanciller de Polonia, Pawel Jablonski, en una entrevista con RMF.

"No queremos afirmaciones, ni declaraciones, ni disculpas", señaló Jablonski. "Queremos que esta cuestión se aborde de forma global, a largo plazo. La idea es realizar exhumaciones, honrar a las víctimas", continuó.

Según el vicecanciller polaco, ahora la situación no es "satisfactoria". "No puedo imaginar que Ucrania no resuelva este problema antes de unirse a la Unión Europea", agregó.

El alto diplomático aseguró que el Gobierno polaco está "trabajando muy duro en ello", al tiempo que expresó su confianza en la posibilidad de exhumar a los muertos de la masacre de Volinia.

"Estamos trabajando para que la situación cambie a mejor. Soy optimista en cuanto a que los trabajos van en la buena dirección, a que ya empezaron algunos trabajos de exhumación", aseguró, agregando que para él "es algo muy importante, incluso personalmente".

Asimismo, Jablonski subrayó que Varsovia apoya a Kiev en el conflicto con Rusia para "perseguir" sus propios intereses. "Este interés también consiste en acercar a Polonia y Ucrania, resolver estas difíciles cuestiones del pasado", añadió.