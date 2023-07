Captan unas impresionantes estelas de arcoíris en el cielo de la India

Unas sorprendentes fotografías tomadas por Soumyadeep Mukherjee, un fotógrafo aficionado originario de la ciudad india de Calcuta, muestran los rastros de vapor multicolores, conocidos como 'estelas de arcoíris', que dejan los aviones cuando surcan el cielo.

Las estelas son nubes de partículas de hielo que se forman alrededor de las gotas de agua condensadas a partir del vapor de agua generado por los motores de un avión. De acuerdo con la NASA, las estelas se generan a altitudes muy elevadas, normalmente por encima de los 8 kilómetros, en donde el aire es extremadamente frío. Debido a esta razón, las estelas no aparecen cuando un avión está despegando o aterrizando.

En el caso de las estelas de arcoíris, el portal Atmospheric Optics mencionó que son originadas por las gotas de agua que desvían la luz solar (difracción) en una misma dirección. Asimismo, señala que, cuando estas gotas son de tamaño similar, logran difractar la luz, por lo que los colores del arcoíris se vuelven evidentes para nosotros.

Una estela arcoíris en el cielo de Calcuta

Mukherjee relató en una entrevista al sitio DIY Photography, publicada este miércoles, que vio la colorida estela al momento en que un avión apareció en su "campo de visión", mientras "estaba fotografiando un perro solar", un fenómeno óptico que consiste en un punto brillante a uno o ambos lados del Sol.

"Dada la latitud de Calcuta, India (22 grados norte), es extremadamente raro ver la iridiscencia de la estela", comentó Mukherjee, quien aseguró que "no podía creer" que hubiera capturado este asombroso evento.

"Los colores eran débiles y no visibles a simple vista", señaló el fotógrafo, precisando que tal vez no habría admirado la estela multicolor si no hubiera hecho un acercamiento con su cámara. Según el portal Space.com, Mukherjee tomó por primera vez las imágenes del maravilloso fenómeno el miércoles de la semana pasada, volviéndolas a fotografiar con mas detalle el lunes de esta semana.

