Advierten que ramas enteras del 'árbol de la vida' se están extinguiendo

El hombre está provocando la pérdida de ramas enteras del 'árbol de la vida' y el avance de lo que sería la sexta extinción masiva en la historia de la Tierra, según un estudio publicado este lunes.

Los científicos han analizado la actividad humana sobre la destrucción de hábitats para cultivos, infraestructura, pesca excesiva, caza, entre otros. Además, se basaron en las especies clasificadas como extintas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), centrándose en las vertebradas, pero excluyendo a los peces, porque son de las que se disponen más datos.

Entre los resultados, se describe que al menos 73 grupos de especies se han extinguido desde el año 1.500, y que, sin la presencia del hombre, hubieran tardado 18.000 años en desaparecer.

"La crisis de la extinción es tan grave como la del cambio climático. No se reconoce", dijo el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y coautor del estudio, Gerardo Ceballos a AFP.

El estudio, que se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), es único porque no se limita a analizar la pérdida de una especie, sino que examina la extinción de géneros enteros.

"Es una contribución realmente significativa, creo que es la primera vez que alguien intenta evaluar las tasas de extinción modernas a un nivel superior al de las especies", declaró a AFP el biólogo de la Universidad de Hawái Robert Cowie, que no participó en la investigación.

Extinción

Una de las principales causas de la extinción es la actividad humana y la pérdida de un género puede tener consecuencias para todo un ecosistema.

"Si quitas un ladrillo, el muro no se derrumbará", dijo Ceballos. "Si quitas muchos más, el muro acabará derrumbándose", agregó.

Los expertos coinciden en que el ritmo actual de extinción es alarmante, pero sigue siendo objeto de debate si se trata de la sexta extinción masiva en el planeta o no, pues la quinta fue hace 66 millones de años, cuando cayó un asteroide que terminó con los dinosaurios.

Para los científicos la extinción masiva se define, en general, como la pérdida del 75 % de las especies en un corto periodo de tiempo. De acuerdo con esa definición "arbitraria", aún no se ha producido la sexta extinción masiva, explica Cowie.

Por su parte, Ceballos sostuvo que la prioridad es detener la destrucción de hábitats naturales y restaurar los que se han perdido. "Aún estamos a tiempo de salvar muchos géneros", afirmó el investigador. "Hay 5.400 géneros, podemos salvar muchos de ellos si actuamos ahora", agregó.