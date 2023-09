Ucrania anuncia el embargo a varios productos agrícolas polacos y Varsovia tacha esta decisión de "increíble"

Ucrania impondrá un embargo a la importación de varios productos agrícolas de origen polaco "en los próximos días" en respuesta a la prohibición unilateral a las importaciones agrícolas ucranianas por parte de Varsovia, declaró al periódico Rzeczpospolita el viceministro de Economía y Comercio de Ucrania, Tarás Kachka.

"Hasta el 15 de septiembre, la prohibición de la UE abarcaba cuatro productos [ucranianos]: trigo, maíz, colza y girasol. La prohibición introducida por el ministro [de Economía de Polonia Waldemar] Buda se aplica a tres productos adicionales: harina, salvado y harinillas", ha especificado Kachka. "Si Polonia introduce de la nada prohibiciones arbitrarias sobre nuevos bienes, también podemos prohibir la importación de bienes de Polonia", ha advertido Kachka, al añadir que el embargo ucraniano afectará la importación de cebollas, tomates, coles y manzanas polacas.

A partir del 15 de septiembre, Polonia prohibió las importaciones de productos agrícolas procedentes de Ucrania, independientemente de la decisión de la Comisión Europea (CE) de no prorrogar el embargo sobre el suministro de cereales ucranianos. En respuesta, Kiev presentó este lunes demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Polonia, así como Eslovaquia y Hungría, que también introdujeron la prohibición unilateral.

En cuanto a esta cuestión, el alto funcionario ucraniano ha aclarado que "el motivo principal" de las demandas "es demostrar que Polonia no tiene derecho a introducir tales medidas".

Reacción de Polonia

En este contexto, el ministro polaco de Agricultura, Robert Telus, ha expresado la esperanza de que por ahora "se trate de un adelanto de la introducción del embargo" y "un elemento de las negociaciones" por parte de Kiev. "No obstante, me sorprende que Ucrania esté avanzando en esta dirección. Después de que Polonia haya ayudado tanto a Ucrania, ayudó a las mujeres y a los niños que viven aquí, en Polonia, tal decisión es sorprendente, es increíble", ha enfatizado Telus en una entrevista con polsatnews.pl.

"Esto puede ser un intento de negociación, pero me sorprende que Ucrania lleve a cabo estas negociaciones a través de los medios de comunicación y no en conversaciones con nosotros. Después de todo, ellos tienen contacto con nosotros. Se trata de una gran falta de tacto por parte de Ucrania", ha sostenido Telus, al añadir que los representantes ucranianos no intentaron ponerse en contacto con él personalmente ni con el Ministerio de Agricultura.