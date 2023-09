Putin nos hizo "aplaudir a un nazi": La incómoda justificación de un letrado canadiense desata críticas

La ovación que recibió en el Parlamento canadiense la semana pasada un veterano ucraniano que sirvió en una división nazi durante la Segunda Guerra Mundial sigue generando repercusiones.

Esta vez, el que se arrepintió de lo ocurrido fue el jurista canadiense Jason Cherniak, quien se había unido al acto de homenaje durante la visita del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, al Legislativo de ese país.

"Estuve en el Parlamento para el discurso de Zelenski. Cuando presentaron a un supuesto héroe de guerra, me levanté y aplaudí. Supuse que era un partisano que luchó contra la ocupación comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora que me enteré de que era miembro voluntario de una unidad de las SS, y me siento mal del estómago", escribió Cherniak en su cuenta de X.

Señaló que le "cuesta imaginar un momento más embarazoso, como judío, que ser una de las personas que aplaudió sin saberlo a un soldado nazi".

Ahora, continuó, "sería mejor si alguien asumiera la responsabilidad de forma seria", mientras que "todos los que estaban en esa sala necesitan volver a sentirse limpios".

De otra parte, no dudó en responsabilizar al presidente ruso, Vladímir Putin, de las consecuencias que pueda conllevar el incidente. "Me preocupa especialmente que, con la caracterización errónea que hace Putin de Ucrania y su presidente judío como un Estado nazi, esto genere mucha munición para una mayor desinformación en todo el mundo", añadió.

Las reacciones no se hicieron esperar. "Putin me hizo aplaudir a un nazi", comentó un usuario.

"Tus antepasados se revuelven en sus tumbas", escribió otro.

Varias personas publicaron fotos y videos de militares ucranianos luciendo símbolos neonazis, y acusaron a Cherniak de ignorar ese fenómeno de la Ucrania actual.

La polémica escena en la Cámara de los Comunes de Canadá tuvo lugar cuando los parlamentarios, junto con el primer ministro del país, Justin Trudeau, y Zelenski, dedicaron una ovación de pie al veterano de la Segunda Guerra Mundial Yaroslav Hunka, de 98 años, quien luchó en la Primera División Ucraniana antes de emigrar a Canadá. La también llamada 14.ª división de Granaderos Waffen-SS o División Galizien estaba formada mayormente por voluntarios ucranianos de la región de Galitzia y es conocida por haber cometido crímenes de guerra contra miles de civiles polacos y judíos y reclutar a soldados eslavos para las filas del Tercer Reich.

El incidente provocó un intenso descontento público, tanto en el país como en el extranjero.