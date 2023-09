Miles de personas marchan en Ciudad de México a 9 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Numerosas personas marcharon este martes en la Ciudad de México, en una movilización encabezada por padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en un nuevo pedido de justicia a nueve años de su desaparición.

Se desplazaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, donde arribaron todo tipo de contingentes que se sumaron a la causa de los 43, quienes no han sido vistos en México desde el 26 de septiembre de 2014. pic.twitter.com/6J5TwCY9zm — Sepa Más (@Sepa_mass) September 27, 2023

Elementos de la SSC refuerzan la seguridad en la retaguardia de la marcha conmemorativa por los nueve años del caso Ayotzinapa. #LasNoticiasDeFOROtv con @betoblizzard | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZepic.twitter.com/XlshgAyNUu — Foro_TV (@Foro_TV) September 26, 2023

"Nos faltan 43", "Un año más que pedir justicia", se leía en algunas pancartas del bloque de estudiantes universitarios que se unieron a la manifestación.

La marcha se produjo un día después que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusaran al Gobierno federal de no entregar la información prometida sobre las grabaciones de conversaciones del Ejército durante la fecha fatídica.

#Ayotzinapa9Años Contingentes de estudiantes de la UNAM comienza a llegar al Ángel para la marcha por el aniversario de Ayotzinapa📹 @elhaaronjpgpic.twitter.com/n9wz3l96Dz — Así El Weso (@elwesomx) September 26, 2023

"No queremos ocultar ninguna información, porque si no, se cae en la manipulación", respondió el presidente, Andrés Manuel López Obrador. "Ahora todo parece estar enfocado en culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos", añadió.

Entretanto, medios locales captaron este martes el momento en que una persona pintaba con un aerosol la frase "No al Ejército" en las aceras del Paseo de la Reforma. En otro punto no especificado del recorrido se capturó otra pinta con la frase "Fue el Ejército".

Actos vandálicos

Medios locales reportaron que las autoridades capitalinas desplegaron un dispositivo de seguridad con 800 funcionarios para resguardar la integridad de los ciudadanos.

Un grupo de jóvenes encapuchados atacó con piedras dos sucursales bancarias y una tienda de conveniencia, generando roturas de cristales y destrozos internos. pic.twitter.com/5Aspepxa0z — Sepa Más (@Sepa_mass) September 27, 2023

En ese entorno, Foro TV informó que en las proximidades de la Embajada de EE.UU., un grupo de jóvenes encapuchados atacó con piedras dos sucursales bancarias y una tienda de conveniencia, generando roturas de cristales y destrozos internos.

#Ahora 🚨| Ya se reportan destrozos por algunos puntos de la #CDMX durante la marcha por los #NosFaltan43 normalistas desaparecidos de #Ayotzinapa. pic.twitter.com/12uG30A8F6 — Infopolitano (@infopolitano) September 26, 2023

De acuerdo con el medio, tras perpetrar los ataques, estas personas se reincorporaron a las filas de la manifestación para dispersarse entre la multitud.

Aparentemente, los responsables de estos asaltos habrían sido miembros del contingente 'Bloque Negro', que en un punto posterior atacaron de manera similar una plaza comercial y una estación de Metrobús, sin saldo de víctimas.

Estas personas fueron expulsadas por otros colectivos, que defendieron el carácter pacífico de la concentración.